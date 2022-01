The umbrella academy, temporada 3, presenta a los integrantes de Sparrow Academy

Tras una larga espera, Netflix ha compartido una nueva actualización de la tercera temporada de The umbrella academy, se trata de exclusivas imágenes que dan a conocer los rostros de los integrantes de la academia Sparrow. Como se pudo ver al final de la segunda entrega de la serie, los Hargreeves regresan a su época, pero esta vez serán testigos de unos misteriosos miembros que invadieron su hogar.

Debido a lo sucedido, se dio a conocer que los nuevos rostros serán los héroes de la temporada y quienes lucharán contra los villanos de su mundo. Sin embargo, los protagonistas tendrán que acudir a otras medidas para regresar todo a la normalidad.

Tal y como sucede con los Hargreeves originales, los superhéroes de Sparrow academy también son siete. Conoce cómo son y qué poderes tienen.

Marcus Hargreeves – Número 1

Marcus Hargreeve de Sparrow academy. Foto: Netflix

Marcus es quien logra la unión en la familia Hargreeves. Ya que es el número uno, su papel es la de guiar a todos y tiene como poder una gran fuerza e inteligencia.

Ben Hargreeves – Número 2

Ben Hargreeves de Sparrow academy. Foto: Netflix

A diferencia de su papel en The umbrella academy, el Ben de Sparrow academy es calculador y frívolo, por lo que hará lo que sea para mantenerse como un temido líder.

Fei Hargreeves – Número 3

Fei Hargreeves de Sparrow academy. Foto: Netflix

Pese a que no se sabe con exactitud qué habilidades tiene, se le reconoce por ser uno de los más callados de su equipo. No obstante, esto no significa que no tenga valor para detener a sus enemigos.

Alphonso Hargreeves – Número 4

Alphonso Hargreeves de Sparrow academy. Foto: Netflix

Las fortalezas de Alphonso están en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. A pesar de su dureza en las batallas, él se caracteriza por su personalidad alegre y carismática.

Sloane Hargreeves – Número 5

Sloane Hargreeves de Sparrow academy. Foto: Netflix

Aunque se le considera como una chica soñadora y romántica, nada le desagrada más que seguir atada a su familia, por lo que buscará independizarse en algún momento.

Jayme Hargreeves – Número 6

Jayme Hargreeves de Sparrow academy. Foto: Netflix

Esta superheroína es una de las más poderosas de la familia Hargreeves. Su poder consiste en dar un gran gruñido que puede espantar a todo aquel que se le acerque.

Christopher Hargreeves – Número 7

Christopher Hargreeves de Sparrow academy. Foto: Netflix

Considerado como el mediador de los Sparrow academy, la naturaleza de Christopher es ser un cubo telequinético de origen desconocido y que es capaz de poner helada una habitación, causando un miedo que paraliza a cualquiera.