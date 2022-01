The Flash reiniciaría La liga de la justicia: Batgirl y Supergirl se unirían a Shazam

The Flash tiene emocionados a los fans de DC, especialmente después de que se publicó el explosivo tráiler durante la DC FanDome de 2021. Las actualizaciones consecuentes revelaron no solo más detalles sobre la trama, sino cómo sería el regreso de Michael Keaton y Ben Affleck en sus respectivas versiones de Batman.

Todo ello suena bastante prometedor; sin embargo, últimos reportes han preocupado a los fieles seguidores del Snyderverse. El insider MyTimeToShineHello ha publicado que la película protagonizada por Ezra Miller serviría como un reinicio completo para La liga de la justicia.

En ese contexto, Keaton (cuya presencia estaría confirmada para Batgirl) se convertiría en el Hombre Murciélago titular, pero le cedería el puesto a la Batichica de Leslie Grace, luego de su película en solitario para HBO Max.

El Snyderverde ya no sería canon del DCEU tras el estreno de The Flash. Foto: Warner Bros/Composición

De ese modo, la heroína se uniría eventualmente a Supergirl, a Shazam y al ‘Corredor Escarlata’ como los nuevos miembros de la reimaginada Justice League. Con ello, desafortunadamente, el Batman de Affleck y el Superman de Henry Cavill quedarían fuera del canon del DCEU .

Eso no es todo, sino que la información también afirma que la película The Flash terminaría con su protagonista proponiendo a Shazam que formen el citado equipo de superhéroes. Sin embargo, no se ha detallado cuál sería el futuro para otros personajes como Wonder Woman o Aquaman.

Por lo pronto, aún no se ha confirmado hasta qué punto Warner Bros. está dispuesta a replantear todo su universo cinematográfico, en especial teniendo en cuenta que previo al estreno de The Flash (4 de noviembre de 2022) tiene a Black Adam y luego de su arribo a la pantalla grande, está programado el lanzamiento de Aquaman 2.