Spider-Man 3: el miedo de Alfred Molina durante el rodaje de No way home

La última película de Spider-Man: no way home presenta a un elenco destacado que combina lo mejor de las tres generaciones del Hombre Araña en la historia del cine. Entre los actores más sobresalientes, se encuentra Alfred Molina, quien luego de 16 años volvió a interpretar al villano Doctor Octopus.

Un hechizo fallido realizado por Doctor Strange trajo de regreso a todos aquellos que conocen a Peter Parker en Spider-Man. En ese sentido, Otto Octavius volvió de la muerte para luchar contra el superhéroe arácnido, aunque en esta oportunidad el ‘Trepamuros’ luce diferente al joven que él conocía.

Doctor Octopus mejora sus brazos electrónicos con la tecnología de Tony Stark. Foto: Sony

El miedo de Alfred Molina durante No way home

En una entrevista con FilmIsNow, el actor británico explicó: “Lo que me pareció maravilloso de la segunda película de la primera trilogía fue que le dieron a Doc Ock ese maravilloso momento de redención. Y como todos los grandes villanos del universo Marvel, se convirtió en un villano de mala gana o casi por accidente”. Agregó: “Sentía que cuando Jon Watts describió lo que sería la primera aparición de Octopus en Spider-Man: no way home, él sabía que sería un momento de asombro”.

Los villanos de Spider-Man: no way home se reunieron y hablaron sobre sus papeles en la cinta de Marvel y Sony. Foto: captura de Youtube/Spider-Man

Seguidamente, reveló cuál fue su mayor inseguridad a la hora de volver a interpretar a uno de los seis siniestros: “Quería asegurarme de estar en el lugar correcto en términos de actuación, así que fue útil volver atrás y mirar Spider-Man 2″.