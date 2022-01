House of the dragon de HBO Max es la serie más esperada del 2022, según IMDb

House of the dragon, adaptación del libro Fuego y sangre, traerá de regreso el universo de Game of thrones. Su argumento está situado muchos años antes en el pasado y contará la historia de la familia Targaryen para alegría de todos los fanáticos.

Ciertamente, las expectativas por el resultado son altas y una reciente encuesta de IMDb lo ha demostrado: la serie precuela es la más esperada del 2022 por los espectadores y razones no le faltan. Al respecto, el escritor George R. R. Martin utilizó su blog web para hablar sobre la votación para celebrarlo y dar unas palabras.

“Tengo que confesar que me encantó leer que el nuevo show más esperado, según IMDB, era… (redoble de tambores, por favor) ¡House of the dragon! Esa es una lista increíble para estar en la parte superior. ¿La nueva serie Tolkien de Amazon? ¿Sandman de Neil Gaiman? ¿Series de Marvel? ¿Series de Star Wars? Buena compañía”, compartió.

A continuación, te compartimos las 10 series que obtuvieron los primeros puestos en la lista.

House of the dragon The lord of the rings Pam & Tommy The Sandman The last of us Obi-Wan Kenobi She-Hulk Ms. Marvel Peacemaker Moon knight.

¿De qué trata House of dragon?

La historia se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución, enfocándose en los eventos sucedidos 300 años antes de Game of thrones. Una oportunidad única para los fans de la ficción.