‘Harry Potter: regreso a Hogwarts’: los mejores memes que trajo el especial por el 20 aniversario

El 2022 inició a lo grande para los potterheads con el estreno de Harry Potter: regreso a Hogwarts, un especial que reunió al elenco original de las 8 películas por el aniversario número 20 del estreno de Harry Potter y la piedra filosofal.

La historia de un niño huérfano que descubre a los 11 años que es un mago ha dejado huella en toda una generación. Por ese motivo, la plataforma HBO Max decidió realizar este programa, donde se revelan secretos jamás contados durante los años de grabación.

El nostálgico suceso ha hecho que los seguidores de la franquicia recurran a las redes sociales, donde a través de memes expresaron lo que el especial les hizo sentir. A continuación, te mostramos una recopilación de las imágenes más destacadas.

Ron y Harry jugando ajedrez en época de Navidad en el Gran salón. Foto: Warner Bros. Pictures

Los mejores memes de Harry Potter: regreso a Howgarts

Una de las imágenes que más se viralizó en Twitter pertenece a un conmovedor momento protagonizado por Robbie Coltrane, actor que interpretó a Hagrid, el protector y amigo de Harry Potter. Durante el especial, el actor aseguró que la mágica historia se mantendrá vigente durante muchos años más, por lo que su personaje seguirá vigente a pesar de que él ya no este. El meme se centró en complementar la escena con un camarógrafo que llora.

Meme de Harry Potter: regreso a Hogwarts. Foto: @Harry_Potter_TM/Twitter

Otra imagen expresa cómo una escena que muestra al difunto actor que interpretó a Severus Snape ha originado lágrimas en millones de espectadores. “No me duele, me quema, me lastima”, es lo que se puede leer en el meme.

Meme de Harry Potter: regreso a Hogwarts. Foto: @ChaineJose/Instagram

Una de las esenas más recordadas por los fanáticos es aquella en que Hermione Granger golpea a Draco Malfoy por llamarla “sangre sucia”, un insulto que se le da a los magos de padres muggles. Los potterheads no dudaron en recordar el momento juntando la imagen con una escena de Stranger things.

Meme de Harry Potter: regreso a Hogwarts. Foto: @Harry_Potter_TM/Twitter

Tras las declaraciones de ambos actores, Tom Felton y Emma Watson, donde admiten que sentían atracción mutua durante las grabaciones, los fans no dudaron en crear el siguiente meme y viralizarlo.

Meme de Harry Potter: regreso a Hogwarts. Foto: @ProfesorSnape/Twitter

En la siguiente imagen se recopiló la sensación que miles de seguidores aseguraron sentir luego de ver el tan esperado especial.

Meme de Harry Potter: regreso a Hogwarts. Foto: @Uzikalaskov/Twitter

Hasta el momento, la historia de Harry Potter culminó con el lanzamiento del séptimo libro, titulado Harry Potter y las reliquias de la muerte, texto que fue llevado a la pantalla grande a través de dos largometrajes que se estrenaron en 2010 y 2011. Sin embargo, el mundo mágico continúa expandiéndose con la secuela de Animales fantásticos.