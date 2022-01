Tobey Maguire volvería como Spiderman: actor participaría en Doctor Strange 2

La locura de Spiderman: no way home se mantiene a dos semanas de su estreno. Si bien la película confirmó el Spider-Verse con Tobey Maguire y Andrew Garfield, todo apunta a que Marvel Studios y Sony Studios tienen más planes para las entrañables versiones del superhéroe arácnido más allá de la película protagonizada por Tom Holland.

Spider-Man: no way home confirmó el Spider-Verse con Tobey Maguire y Andrew Garfield. Foto: composición/Sony Pictures/Marvel Studios

Hace algún tiempo atrás que se viene manejando la posibilidad de continuar la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, tras el rotundo éxito de No way home. No obstante, dentro del UCM es posible que Maguire tenga más posibilidades de reconectarse con el Hombre Araña. Así lo reveló el portal británico Express.

Según el citado medio, las referencias que Spider-Man 2 de Raimi hizo sobre Doctor Strange sería el punto de partida para la aparición de Tobey en In the multiverse of madness . Es posible que el hechicero de su universo sea una variante no relacionada a los vengadores.

En ese sentido, también es probable que aquella versión de Strange pueda llegar al UCM, especialmente luego de que la mercancía de la secuela anticipara la supuesta presencia de Defender Strange. Además, ello iría acorde a los reportes que indican que tanto Stephen como Wanda Maximoff tendrán diversas variantes.

Póster oficial de Doctor Strange 2 anticiparía más versiones del 'Hechicero supremo' y Wanda Maximoff. Foto: Marvel Studios

¿Qué veremos en Doctor Strange 2?

Tal como lo indica el portal especializado CBR, Doctor Strange 2 seguirá los eventos vistos en Spider-Man: no way home, Loki y WandaVision. Por ello, en el contexto del multiverso, la trama nos aproximará al maestro de las artes místicas en su investigación de la Gema del Tiempo.

Un antiguo amigo, presumiblemente Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), regresará para plantar más de un problema al protagonista. Esto llevaría al héroe a desencadenar un mal y a que tenga que emprender un viaje a través de otras dimensiones. En esta misión, se le unirán Bruja Escarlata y América Chávez/Xochitl Gómez.