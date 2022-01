Cate Blanchett: “No miren arriba fue una experiencia surreal”

En No miren arriba, la nueva película de Netflix, la multipremiada actriz australiana Cate Blanchett interpreta a Brie Evantee, una famosa conductora de televisión cuyo programa representa toda la frivolidad y el absurdo de muchos noticieros y talk shows en vivo que priorizan banalidades en sus contenidos a las cosas verdaderamente importantes, con el único propósito de sumar audiencia.

En la historia que dirige Adam McKay, Evantee recibe en el set de ‘the daily riP’ al doctor Radall Mindy (Leonardo DiCaprio) y a la astrónoma Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), pero en lugar de tomar en serio el anuncio que hacen sobre un cometa que acabará con la existencia del planeta, ella minimiza la situación. “Su estilo es como una confrontación a cómo es estar en televisión, sobre todo en cómo los noticieros o espacios de entretenimiento, que es sobre lo que trata su programa, no necesitan tanta gente auténtica o natural frente a cámaras”, refiere la actriz en entrevista especial para La República.

“El gran mensaje de la cinta es hablar sobre la incapacidad o negación de afrontar la realidad, que parece ser la real pandemia que estamos viviendo ahora”, agrega la dos veces ganadora del Óscar por El aviador (2004) y Blue Jasmine (2013).

Conocida por destacadas interpretaciones como la elfa Galadriel en El señor de los anillos o la diva Katherine Hepburn en El aviador, en esta comedia negra Cate Blanchett se mete en la piel de una sofisticada y fría mujer de televisión. Para la construcción de Brie Evantee, la vestuarista Susan Matheson preparó una elegante indumentaria con diseños exclusivos de Roland Mouret, Tom Ford y Giorgio Armani. Además, hubo todo un trabajo físico para la actriz: le dieron un toque de bronceado especial a su piel y le colocaron pestañas postizas, lentes de contacto y dientes falsos muy blancos.

“Probablemente Brie se considera una persona realista. Se mueve en el mundo real, pero creo que su fantasía es una catástrofe inminente. Así que pienso que la noticia del cometa para ella es literalmente un orgasmo. Siente, de inmediato, atracción por el Dr. Mindy, porque me parece que se jacta de su faceta intelectual, y estar con él significa un valor agregado a su marca”, manifiesta la intérprete sobre su personaje.

Escena. Brie Evantee (Cate Blanchett) y Jack Bremmer (Tyler Perry), conductores de the daily rip. Foto: difusión

“Un libreto increíble”

Cuenta que el director Adam McKay la convocó para formar parte de la película 18 meses antes del rodaje y que la experiencia fue surreal. “Me preguntó si quería tener este pequeño papel. Yo ni siquiera había leído el libreto, pero dije sí: ‘lo hago por ti’. Luego describió mi personaje como una conductora de talk show. Ya cuando leí el libreto dije: ¡Esto es increíble! Y mientras el rodaje avanzaba, le mandaba audios a Adam diciendo: ‘¿Eres psíquico? ¿Acabas de ver lo que le ha pasado a una conductora de televisión estadounidense en su show? Es exactamente lo que está escrito en el libreto. ¿Acaso has visto lo que iba a pasar?’. Porque literalmente parecía que hubiera predicho el futuro y eso ayudaba a que se sintiera como una sátira no muy lejana a los realities, sentí que lo estábamos viviendo mientras lo hacíamos. Fue una experiencia surreal”, dice la actriz.

Además, asegura que participar en No miren arriba fue también una práctica como pocas debido al reparto integrado por una verdadera constelación de estrellas. “Hay algunas cosas que no se pueden negar, creo que el cast extraordinario que ha logrado juntar Adam (McKay), desde Ariana Grande hasta Meryl Streep y Leonardo DiCaprio, es una locura. Es extraño Ingresar a una película que ya se ha venido trabajando por un tiempo y en mi primer día en el set ver a Meryl Streep como presidenta de los Estados Unidos y a Jonah Hill, con quienes afortunadamente ya había trabajado antes. Luego de haber estado en cuarentena tanto tiempo y no haber sido capaz de dejar mi casa, regresar este ambiente fue genial”, confiesa.

Para Cate Blanchett, el tono irónico de la película tiene el sello del director. “El libreto es increíble, tiene la esencia de todo el trabajo de Adam en el sentido de que es hilarante, pero también muy doloroso. Además, es muy reconocible, te lleva a algún sitio. Es de esas películas que, después de verlas, sales cambiado y no puedes parar de hablar de eso. Creo que las personas en verdad necesitan hablar ciertas cosas”, afirma la intérprete que próximamente estelarizará ‘Disclaimer’, la nueva serie de suspenso de Apple Tv+ bajo la dirección de Alfonso Cuarón. Aquí interpretará a una periodista de investigación, a quien el mundo se le viene abajo cuando se convierte en la protagonista de una denuncia. Todo lo opuesto a Brie Evantee.❖