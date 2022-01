The Kardashians: el reality de las influencers más famosas llega a Hulu este 2022

Este 31 de diciembre de 2021, a un día de acabar el año, Hulu nos sorprendió con un teaser de The Kardashians. Todo indicaría que una de las familias de Hollywood más populares llegará al servicio de Hulu este 2022.

Kim Kardashian y Kanye West terminaron, pero él no acepta que lo hayan superado. Foto: El Universal/difusión.

Son muy pocos los detalles del reality; sin embargo, este adelanto nos dejó intrigados, pues todas las integrantes principales salen deseando un feliz Año Nuevo. Previo a este saludo, el video resalta: “Cuando termina la cuenta regresiva para el nuevo año, comienza la cuenta regresiva para el nuevo programa”.

Después de 20 largas temporadas en E!, Keeping up with the Kardashians se traslada a Hulu. Kris, Kim, Kylie, Kendall, Khloé y Kourtney están listas para hacernos vibrar con cada uno de sus problemas y lujos familiares este 2022 en una nueva plataforma de streaming.

Keeping up with the Kardashians gana el People's Choice Awards como Reality show del año. Foto: captura de pantalla

¿Tal vez ya se dieron cuenta de que ahora la mayoría de producciones, si no salen en el cine, son vistas en streaming?

Lo único que tenemos hasta ahora es una breve declaración de la matriarca de la familia Kardashian, Kris Jenner: “Este es el próximo capítulo. En el nuevo programa, nos verán evolucionar como familia. Los fanáticos quieren que seamos quienes somos y, desde el primer momento, se han involucrado emocionalmente en nuestro programa al igual que nosotros”.

Kris Jenner, madre de las hermanas más influyentes de Estados Unidos. Foto: difusión

“A los fans les encantará vernos continuar el viaje. No puedo decir mucho sobre lo que viene, pero, spoiler, nos veremos fabulosos y todos lo van a ver”, agregó.

The Kardashians en Hulu