Spider-Man 3: Tobey Maguire ayudó a mejorar el guion de No Way Home

Spider-Man: no way home trajo el multiverso arácnido sobre la mesa en el MCU y los fans no podrían estar más contentos con el resultado. No solo trajo villanos de antaño como Doctor Octopus y Duende Verde, sino también grandes aliados.

En la batalla contra estas amenazas, el protagonista contó con Tobey Maguire y Andrew Garfield retomando su papel como Hombre Araña. De acuerdo al guionista Erik Sommers, el primero hizo valiosas contribuciones a la visión de su personaje.

“Tenían ideas, y fue realmente interesante y útil saber sobre ellas. Nadie conoce al personaje tan bien, o piensa tanto en él, como alguien que tiene que encarnarlo y venderlo... Definitivamente dio forma a lo que hicimos”, comentó el escritor al medio especializado.

Tras estas palabras, el coguionista Chris McKenna agregó que Maguire y Garfield tenían grandes ideas que realmente elevaron todo lo buscaban y agregaron capas. “Realmente comenzamos a perfeccionar la idea de que estos dos muchachos realmente estaban ayudando al Peter de Tom en su viaje para convertirse en quien termina convirtiéndose”, detalla.

Spider-Man: no way home llegó a las salas peruanas de cine el miércoles 15 de diciembre de 2021. Foto: Marvel Studios

¿De qué trata?

En No way home, Spider-Man afrontará las consecuencias de un multiverso desatado. Muchos enemigos llegarán de otros mundos para enseñarle al protagonista lo que realmente significa ser el Hombre Araña, pero no estará solo para emprender su más grande batalla.