Lo mejor del 2021: Fue la mano de Dios y más joyitas del cine que quizá no viste

El 2021 tuvo grandes producciones como Spider-Man: no way home, la novena entrega de Fast & furious y No time to die, las cuales atiborraron nuevamente las salas de cine. Asimismo, también hubo espacio para propuestas transgresoras (Titane), ambiciosas (Dune), fuera de serie (El caballero verde), llenas de risas (No mires arriba) y, sobre todo, corazón (Encanto).

Ya sea por pantalla grande o chica, la industria ha logrado sobrellevar el duro golpe de la pandemia y el cine, como arte, puede presumir de grandes exponentes. A continuación, te compartimos seis películas que pudiste haber pasado por alto.

Fue la mano de Dios

Fabietto Schisa es un chico que vive en el turbulento Nápoles de los años ochenta. La llegada del legendario futbolista Diego Maradona le causa una alegría casi tan grande como la tragedia que le cambia su vida. Así es como su camino a la madurez sirve como un relato casi biográfico del director Paolo Sorrentino.

Crónica francesa

Una carta de amor al mundo del periodismo. La nueva película de Wes Anderson está ambientada en la redacción de un diario estadounidense en una ciudad francesa ficticia del siglo XX. Con tres historias interconectadas entre sí, el cineasta da rienda suelta a su estilo e ingenio para rendir tributo a su manera.

El olvido que seremos

Desde una perspectiva íntima, la adaptación nos cuenta parte de la la vida de Héctor Abad Gómez, un destacado doctor, padre de familia y activista por los derechos humanos en el Medellín polarizado de los años 70.

Last night in Soho

El thriller psicológico dirigido por Edgar Wright cuenta cómo una joven apasionada por la moda es capaz de trasladarse a los años 60 y conocer a su ídolo, una deslumbrante aspirante a cantante. Entre esos viajes de época, descubre que no todo es lo que parece y que fantasmas del pasado le perseguirán hasta el presente.

Benedetta

Italia, siglo XVII. La controversial cinta de Paul Verhoeven gira en torno a la sexualidad en un convento. Benedetta Carlini llega al convento de Pescia, en la Toscana, y asegura ser capaz de hacer milagros desde una temprana edad. Con el paso del tiempo, nadie sospecharía hasta dónde llegaría.

El último duelo

Ridley Scott regresa a la Edad media para contarnos en enfrentamiento entre el caballero Jean de Carrouges (Matt Damon) y el escudero Jacques LeGris (Adam Driver), luego de que el primero acusó al segundo de haber abusado de su esposa, Marguerite de Carrouges (Jodie Comer).