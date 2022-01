“Casi me desmayo”: la singular historia del beso entre Ron y Hermione revelada en Harry Potter, la reunión

El primer beso de Ron y Hermione fue uno de los momentos que los fanáticos de Harry Potter esperaron ver durante las primeras siete películas de la saga. Qué pasó antes de esta escena fue revelado en Harry Potter: el regreso a Hogwarts.

Emma Watson confesó durante la reunión del elenco que besar a Rupert Grint fue ‘una de las cosas más difíciles’ que ha tenido que hacer. Ella explicó por qué fue complicado grabar esta pedida escena.

El recuerdo del beso, que se vio en Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2, permitió a Watson y Grint explicar cómo fue la grabación y qué sintieron al filmar el momento. La actriz admitió que estaba “realmente asustada” de que nunca consiguieran grabarla, ya que no podían tomarse en serio lo que iba a pasar.

“Sabía que iba a tener que ser yo quien hiciera que eso sucediera porque Rupert no iba a hacerlo. Tuve que ir por ello”, dijo la intérprete en el especial.

Por su parte, Grint reconoció que sintió que se iba a desmayar al filmar la escena y que solo recuerda la cara de su amiga acercándose a él. “Cada vez que hablas de lo que pasó suena como si hubiera sido una pesadilla para ti”, le dijo Watson sin parar de reír.

El especial Harry Potter: return to Hogwarts se estrenará el primero de enero de 2022 en HBO Max. Foto: HBO Max

Quien también compartió su experiencia fue Daniel Radcliffe, quien confesó que no les ayudó mucho a sus amigos para que este momento sea de lo más natural.

“Yo no ayudé a mejorar la situación porque siempre me dijeron ellos que me comporté como un idiota en el set. Los molestaba mucho. Yo estaba en plan: ‘voy a ir al set a ver cómo lo hacen’. Y no era el único. Todo el mundo quería ser testigo de ese momento”.

El especial de Harry Potter: el regreso a Hogwarts ya está disponible en HBO Max.