‘Spiderman: no way home’: Tobey Maguire y la condición que puso para su regreso

El estreno de Spiderman: no way home aún mantiene la emoción de sus fanáticos alrededor del mundo. Si bien la película protagonizada por Tom Holland ha sido acusada del infame fan service, la verdad es que el Spider-Verse con Tobey Maguire y Andrew Garfield, sin duda, era lo más esperado en esta exitosa apuesta de Sony Pictures y Marvel Studios.

Volver a interpretar a los mismos personajes de hace algunos años es también un gran golpe de nostalgia para los propios actores; aun así, ponen sus propias condiciones. De ese modo, hace poco se reveló cuál fue la regla de Willem Dafoe para interpretar a Green Goblin.

Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield hicieron realidad el Spider-Verse en Spider-Man: no way home. Foto: composición/Sony Pictures/Marvel Studios

Nostalgia sin tanto drama

Dafoe no fue el único artista de la trilogía dirigida por Sam Raimi que puso las reglas de su juego, Maguire también tuvo sus propios términos. Así lo revelaron Chris McKenna, guionista de No way home, en entrevista con The Hollywood Reporter.

“ Tobey quería ser muy minimalista en cuanto a lo que sabe (de su personaje). Muy, muy minimalista. (…) Como guionistas, nos decíamos: ‘¿Dónde están estos personajes en sus vidas cuando entran en la película?’ (…) Queríamos ser fieles a los personajes de esas películas”, precisó McKenna.

“Realmente tener conversaciones sobre la especificación de dónde están, sin dar demasiado. Sin llegar a soltar todos los detalles. ‘¡El Peter de Tobey está dirigiendo Industrias Peter Parker!’ Solo querías tener pequeñas pistas de eso sin que fuera toda esta exposición como servicio a los fans”, agregó.

Tobey Maguire quería que se supieran muy pocos detalles de su Spiderman en No way home. Foto: Sony

Escritores de su propio destino

Maguire y Garfield, a pesar de los años, mantienen intacto un importante factor: saben lo que es haber dado vida a Spider-Man, por lo cual comprenden mejor que nadie cómo la historia de sus respectivos personajes ha evolucionado con el tiempo. Ello fue tomado muy en cuenta al momento de evaluar el guion de No way home.

“Tuvieron grandes ideas que realmente elevaron todo lo que queríamos y añadieron capas y un arco, y realmente empezamos a perfeccionar la idea de que estos dos chicos estaban ayudando a Peter de Tom en su viaje para convertirse en lo que acaba siendo”, detalló Mckenna.