Spider-Man: no way home superó a The dark knight en taquilla a dos semanas de estreno

Spider-Man: no way home permanece en el número uno a dos semanas de su estreno en las salas de cine. De acuerdo a Deadline, la película que confirmó el Spiderverse ha recaudado hasta el momento $ 536 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

Esta cifra no solo la coloca como una de las más exitosas de Sony Pictures, sino que la pone delante de títulos como Rogue one: a Star Wars story de 2016, que logró $ 532 millones de dólares.

Spider-Man derrotó a Batman

Pero Spider-Man: no way home no solo venció a Strar Wars, sino a una de las cintas más populares de Warner Bros, El caballero de la noche, la cual logró en el 2008 534 millones de dólares. Hasta el momento, la película con Tom Holland es la tercera más taquillera de Disney en Estados Unidos, solo por detrás de Avengers: endgame y Star Wars: the force awakens.

Sin duda alguna, Spider-Man: no way home es una hazaña para el cine de superhéroes. La película no solo se ha robado el interés de los espectadores, sino que logró llevar a cabo uno de los fan service más pedidos por todos: el Spiderverse, evento que trajo de vuelta a Andrew Garfield y Tobey Maguire.

En los comics, uno de los villanos de la saga de Spiderverse era conocido como Morlun. Foto: composición LR.

La cinta le dio a los fanáticos lo que querían ver en una película de Spider-Man, pero también trajo conmociones y sorpresas, e incluso dio un cierre para personajes importantes para la franquicia arácnida. Protagonizado por Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei y más, el largometraje es el tercera liderado por el actor inglés. El filme está en cartelera.