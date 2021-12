Nicolas Cage cree que fue marginado por estudios de Hollywood

Nicolas Cage, estrella de reconocidas películas como La roca, Con Air, Cara a cara y El señor de la guerra, aseguró en una reciente entrevista haberse sentido marginado por los estudios cinematográficos de Hollywood. El protagonista de la aclamada cinta Pig reconoció haber tenido ciertos tropiezos en su carrera como actor y se sinceró al respecto.

En una entrevista para Variety, Cage contó cómo fue que su trayectoria como actor se vio opacada por haber estelarizado filmes duramente criticados por la audiencia.

“ Sabía que después de un par de fracasos me habían marginado en el sistema de estudios y no me iban a invitar para volver”, expreso la estrella de 57 años.

Nicolas Cage protagonizó recientemente l película Pig, por la que ha sido alabado por la crítica. Foto: Valparaiso Pictures

Asimismo, Cage explicó que sus esperanzas de surgir nuevamente en la industria hollywoodense estaban puestas en algún nuevo director que recordara su verdadero potencial en sus épocas de oro.

“ Siempre supe que haría falta un joven cineasta que regresara o recordara algunas películas que había hecho y supiera que podría ser adecuado para su guion y me redescubriera ”, manifestó.

Pig: el regreso de Nicolas Cage

Nicola Cage ha estado nuevamente en el ojo de la crítica gracias a su papel protagónico en la aclamada cinta Pig, calificada con un 97% de aprobación.

Nicolas Cage en la película Pig. Foto: fotocaptura de Youtube

Tanto la crítica especializada como los fanáticos han hablado mucho de su actuación y han calificado la cinta como algo que se debe ver obligatoriamente si uno es amante del cine.

El trabajo del director Michael Sarnoski también ha sido alabado por el mismo Cage, no solo por su talento, sino también por haber confiado en él para el rol.

Actualmente, Nicolas se está preparando para su próximo gran papel en The Unbearable Weight of Massive Talent, donde sorpresivamente se interpretará a sí mismo.