George R. R. Martin ya vio House of the dragon y aprueba la serie de HBO

George R. R. Martin, el autor de los libros de la saga Game of thrones (Juego de tronos), tuvo acceso a un borrador del primer episodio de House of the dragon (La casa del dragón) y quedó encantado con lo que HBO está haciendo. El spin-off de la famosa serie de televisión, protagonizado por Matt Smith, Olivia Cooke y Rhys Ifans llevará a los espectadores de vuelta a Westeros (Poniente) y contara una historia inédita sobre los Targaryen.

La nueva producción aún llegará en 2022, pero Martin ya tuvo un primer vistazo a la precuela que mostrará los eventos ocurridos 200 años antes de la caída del trono y compartió su opinión en su página personal “Not a blog”.

El escritor se mostró emocionado por lo que vio y advirtió que, como autor del libro en el que está basada la serie (Fuego y sangre) , no puede esperar a lo que vendrá.

House of the dragon explorará la historia de los Targaryen 200 años antes de la caída del trono. Foto: HBO

“He visto un montaje preliminar del primer episodio. Y me encantó. Es oscuro, es poderoso, es visceral... tal como me gusta mi fantasía épica ”.

Asimismo, R. R. Martin aprovechó la ocasión para elogiar a los escritores del spin-off que busca expandir la historia que empezó con Game of thrones.

“Ryan (Condal) y Miguel (Sapochnik) han hecho un trabajo increíble, y el elenco, al igual que con Game of thrones, la mayoría de los espectadores solo habrán oído hablar de algunos de los actores, pero creo que te vas a enamorar de muchos de ellos ”, escribió.

House of the dragon está basada en el libro Fuego y sangre de George R. R. Martin. Foto: HBO

De esta manera, el genio detrás de toda la historia de Westeros (Poniente) y los Targaryen, concluyó de manera optimista la entrada de su blog animando a los fanáticos a ver House of the dragon (La casa del dragón) cuando se estrene en HBO.

“Creo que los Targaryen están en muy buenas manos . Anticípense. No creo que se sientan decepcionados”, finalizó.

House of the dragon aún no tiene una fecha exacta para su estreno, pero se sabe que llegará en algún momento de 2022.