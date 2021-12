Cobra Kai: “La violencia es el último recurso”

“Es un honor y me siento emocionado”, confiesa el actor Xolo Maridueña quien gracias a su personaje de Miguel Díaz en Cobra Kai, ha conseguido, sin proponérselo, que muchos jóvenes latinos se identifiquen con él.

“Es algo en lo que pienso mucho y al mismo tiempo es divertido saber que puedo ser una inspiración cuando hay muchas cosas de la que soy inseguro. Mi español es terrible, tengo parte mexicana, cubana y ecuatoriana, pero con muchas de esas partes no estoy conectado”, reconoce el joven de 20 años durante un encuentro con la prensa a través del Zoom.

En la historia de Cobra Kai, (que hoy estrena su cuarta temporada en Netflix), interpreta a un adolescente de ascendencia ecuatoriana que se convierte en el alumno y amigo de Johnny Lawrence (William Zabka), a quien admira como su mentor. En la vida real, Xolo Maridueña, nació en California y aunque tiene raíces latinas por parte de sus padres, como muchos otros jóvenes descendientes nacidos y criados en Estados Unidos, no está muy implicado con sus orígenes.

“Creo que potencialmente en el futuro lo que podría ser inspirador de mi figura es la idea de que un lenguaje, el color de tu piel, o tu pasado, no tienen nada que ver con que tan latino eres. Creo que es algo de lo que no se habla, está estigmatizado. Yo me siento extranjero cuando entro a un espacio con muchas personas con las cuales me debería sentir empoderado, porque en realidad no tengo tanto de ellas. Es un poco difícil e interesante explorar este pasado, lo aprecio mucho”, explica Maridueña.

Para su compañero Gianni DeCenzo (20), quien interpreta a Demetri, todos los personajes juveniles de Cobra Kai, son distintos entre sí y han crecido con el tiempo. “Mi personaje comienza siendo un chico medio nerd, pero en esta cuarta temporada se convierte en un luchador más confiado y empieza a hacer escenas de peleas que todo el mundo hace. Siento que personalmente soy más flexible y más confiado en mis habilidades de Karate”, manifiesta.

Jacob Bertrand (20) que da vida a Hawk agrega: “En términos de cambio, creo que mi personaje ha hecho un viaje de amor propio, de auto aceptación, está tratando de llegar a conocer a las personas, trabajando mejor en eso”, dice el ex chico Disney.

Hawk y Demetri. Bertrand y DeCenzo. Foto: difusión

Además, los tres veinteañeros celebran que Cobra Kai permita el lucimiento de los personajes femeninos y consiga que la audiencia se identifique con sus roles tan diversos. “Creo que algo genial en nuestra serie, y que está pasando en Hollywood y la industria del entretenimiento también, es que sin importar tu color, género o sexualidad ahora puedes verte a ti mismo en un montón de personajes. Por ejemplo, en Cobra Kai, veo muchas piezas de mí. Creo que mientras nos volvamos más inclusivos y las películas y series que salen se vuelvan más representativas para las audiencias que nos ven, será mejor”, manifiesta Xolo.

“Creo que la serie hace un buen trabajo de mostrar diferentes perspectivas de personas. Tenemos de todo, es increíble poder trabajar con tantas personas diferentes”, añade Jacob.

Y si bien en Cobra Kai el otro gran protagonista es el karate, los jóvenes advierten que el mensaje de la serie no fomenta la violencia. “Creo que la violencia no tiene que ser el último recurso. Yo fui buleado mucho de niño y para mi ir donde los profesores no siempre era la solución. Pero, en definitiva, promuevo que los chicos acudan a sus maestros porque la violencia no debería ser ni siquiera el último recurso. En la serie se deja claro, Daniel La Russo da buenos consejos sobre este tema”, afirma Jacob Bertrand.

Giani DeCenzo coincide con él: “Si puedes solucionar el conflicto de forma más racional o diplomática, siempre va a ser lo mejor y eso es lo que hace mi personaje, practicar Karate es lo último a lo que acude”.

--

Hawk y Demetri. Bertrand y DeCenzo. Foto: difusión