‘Spider-Man: no way home’: tráiler fanmade convierte a Bob Esponja en el arácnido

La fiebre por el estreno de Spider-Man: no way home no tiene cuándo parar. La cinta del UCM protagonizada por Tom Holland se ha convertido en una de las más aclamadas por los fans de la franquicia. Es así que un seguidor aprovechó la coyuntura e hizo su propia versión del tráiler de la película basada en nada menos que en la serie animada Bob Esponja.

El último 17 de diciembre, el creador de contenidos, JChaseFilms, quien tiene aproximadamente 491.000 suscriptores, lanzó el video en su canal de Youtube y, en poco tiempo, no tardó en volverse viral en redes sociales.

“¿Cómo sería la nueva película de Spider-Man si tuviera lugar en Bikini Bottom? ¡Quizás así!”, cita la descripción del nuevo tráiler fanmade compartido por el artista digital.

Como era de esperar, los comentarios no se dejaron esperar y muchos fans elogiaron la creatividad del artista y cómo es que usó a personajes como Calamardo Tentáculos, Patricio, Arenita, entre otros, para darles vida a los protagonistas del filme de Marvel Studios.

¿De qué trata Spider-Man no way home?

Esta entrega colocará a Peter Parker (Tom Holland) en búsqueda de Doctor Strange para que lo ayude en una riesgosa misión: que el mundo olvide su verdadera identidad y así pueda regresar a su vida de estudiante.

Sin embargo, un error en el conjuro del Hechicero Supremo generó que antiguos villanos de sagas anteriores vayan en búsqueda del trepamuros y quieran deshacerse de él.

Tráiler fanmade de Spider-Man