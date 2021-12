Spider-Man: Andrew Garfield pidió que su Hombre Araña sea bisexual

‘Spider-Man: no way home’ remeció el Universo Cinematográfico de Marvel con la emocionante exposición del Spider-Verso. Gracias a esta premisa, Tobey Maguire y Andrew pudieron retomar su papel como Hombre Araña, lo que volvió realidad el sueño de los fans.

Tras su exitoso estreno, la película sigue dando de qué hablar por las declaraciones del elenco, incluyendo a Garfield. En conversación con The Independient, no solo rememoró su experiencia como el superhéroe, sino también su fallida intención de que su Peter Parker sea bisexual.

“He estado obsesionado con Michael B. Jordan desde The Wire. Es tan carismático y talentoso (...) No bromeaba sobre MJ. Y yo estaba como, ‘¿Y si MJ es un chico?’ ¿Por qué no podemos descubrir que Peter está explorando su sexualidad? ¡Ni siquiera es innovador! Entonces, ¿por qué no puede ser gay? ¿por qué no le pueden gustar los chicos?”, contó al medio.

“Entonces me presionaron mucho para retractarme y disculparme por decir algo que es legítimo pensar y sentir. Así que dije: ‘Está bien, ¿quieren que me asegure de que los intolerantes y los homófobos compren sus entradas?’”, finalizó.

El actor hizo referencia a una polémicas declaraciones que realizó para Entertainment Weekly en 2013, donde no descartaba dicha posibilidad. Ahora, entendemos que el actor sí habría expresado su deseo a Sony, pero fue completamente rechazado.