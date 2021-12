Dwayne Johnson no piensa volver a Fast & furious y acusa a Vin Diesel de manipulación

Fast & furious se ha convertido en una de las sagas cinematográficas más exitosas de todos los tiempos. Su adrenalínico ritmo, dosis de acción y rico elenco son grandes atractivos, y ha llegado a tener hasta nueve entregas e incluso un spin-off coprotagonizado por el propio Luke Hobbs.

Dicho personaje paso de ser un secundario a la estrella en tiempo récord y se ganó el cariño de los fanáticos, gracias a su carisma. Sin embargo, la película Hobbs & Shaw será la última participación de Dwayne Johnson en la saga debido a constantes peleas y desacuerdos con Vin Diesel.

“Le dije directamente que no volveré a la franquicia (...) Fui firme, pero cordial con mis palabras y le dije que siempre apoyaré al reparto y siempre me alegraré por el éxito de la franquicia, pero que no hay posibilidad alguna de que vuelva”, dijo Dwayne Johnson a CNN.

La noticia no ha tomado por sorpresa a los fanáticos, puesto que su conflictiva relación fue expuesta hace años por medio de las redes sociales. La única posibilidad de que The Rock participe de forma indirecta es con una secuela de Hobbs & Shaw donde Vin Diesel no tendrá cabida de ninguna forma.

Anteriormente, Johnson explicó a Vanity Fair que su forma de trabajar con el equipo de producción es opuesta a la de Diesel: “Es la filosofía de mirar al equipo, sin importar si tu nombre aparece en la hoja de trabajo o no, como socios iguales, con respeto y humildad”.

En cuanto al pedido de Diesel en Instagram para que él vuelva, lo catalogó como un ejemplo de manipulación. “No me gustó que mencionara a sus hijos en la publicación, ni la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera. Habíamos hablado meses antes sobre ello y llegamos a un claro entendimiento”, subrayó.