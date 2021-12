¡El UCM se expande! Todas las películas y series de Marvel estrenadas durante el 2021

Sin duda, la última producción de Marvel, Spider-Man: no way home, ha sido la que más ‘hype’ ha generado entre los fanáticos durante el 2021. En la cinta vemos el encuentro del Spidey de Tom Holland con los de Andrew Garfield y Tobey Maguire, quienes se juntan para combatir la reaparición de los villanos clásicos de sagas anteriores.

El trabajo en conjunto entre Disney+ y Marvel Studios nos ha podido traer series exclusivas que expanden más la fase 4 del UCM y nos brindan más información sobre el multiverso. El 2022 nos traerá más producciones sorprendentes, como el esperado filme Doctor Strange in the multiverse of madness. Pero antes, te hacemos un repaso de todas las producciones estrenadas durante este año que se va.

WandaVision (15 de enero de 2021)

La historia que tiene como protagonistas a la Bruja Escarlata y Visión, fue la primera producción con la que Marvel Studios y Disney+ nos sorprendieron a inicio de año. La serie cuenta con nueve episodios y tiene una valoración del 91% por la crítica especializada en Rotten Tomatoes. Tal ha sido su éxito, que ya se encuentra en desarrollo el primer spin-off de la serie, Agatha: house of harkness.

Falcon y el soldado del invierno (19 de marzo de 2021)

Anthony Mackie y Sebastian Stan interpretan a Sam Wilson (Falcon) y Bucky Barnes (el soldado del invierno), respectivamente. El dúo que se formó al final de Avengers: endgame aparecen juntos en una nueva aventura por el mundo, la cual pondrá a prueba todas sus habilidades, incluso la paciencia. La serie cuenta con 89% de puntuación por la crítica especializada en Rotten Tomatoes.

Loki (11 de junio de 2021)

La serie que se centra en el Dios de las mentiras, nos brinda más información sobre el multiverso y nos presenta a la Agencia de Variación Temporal (AVT), encargados de cuidar la Sagrada Línea de Tiempo y evitar incidentes multiversales. La historia se desarrolla durante seis episodios que nos muestra a Loki trabajando junto a Mobius para investigar el caso de una variante. La producción cuenta con una valoración del 92% por la crítica especializada en Rotten Tomatoes.

Black Widow (9 de julio de 2021)

El filme nos cuenta en detalle la vida de Natasha Romanoff (Black Widow) y nos presenta a su hermana Yelena Belova. Recordando su vida como espía antes de convertirse en Avenger, tendrá que volver a su pasado para poder liberar a decenas de Black Widow que se encuentran atrapadas alrededor del mundo. La cinta cuenta con una puntuación de 79% por la critica especializada en Rotten Tomatoes.

What if…? (11 de agosto de 2021)

Es la primera serie animada de Marvel Studios y replantea momentos clave de diferentes sagas mostrando finales alternos. La serie es dirigida por Bryan Andrews y el guion estuvo a cargo de A. C. Bradley. La primera temporada cuenta con nueve episodios. Además, es calificada por la critica especializada con un 93% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Sang-Chi y la leyenda de los diez anillos (3 de setiembre)

La película nos cuenta el origen de los Diez Anillos, en donde Shang-Chi debe enfrentar a su pasado y a su padre, quien es líder de una peligrosa organización. En otras películas de Marvel se ve a Doctor Strange usando estos artefactos místicos llenos de poder; sin embargo, el personaje no aparece en el filme. La cinta cuenta con una puntuación de 91% por la crítica especializada en Rotten Tomatoes.

Eternals (5 de noviembre de 2021)

El largometraje nos trae a un grupo de antiguos héroes provenientes de estrellas lejanas que llegaron a la Tierra desde el principio de la humanidad con el fin de protegerla. Cuando los monstruos llamados Deviants regresan al planeta de forma misteriosa, los Eternos se ven obligados a reencontrarse para defender a los humanos una vez más. A pesar que el filme cuenta con grandes actores como Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden, Gemma Chan, Harry Styles, entre otros; obtuvo una puntuación baja en Rotten Tomatoes, la critica le otorgó un 47% de aprobación.

Hawkeye (24 de noviembre de 2021)

La historia de Clint Barton nos muestra como la muerte de Black Widow en Avengers: endgame afectó a los personajes. La trama se centra en la relación de compañerismo que se crea entre Ojo de halcón y Kate Bishop, además de mostrarnos la presencia de los personajes de Yelena Belova y Kingpin. La producción obtiene un 92% de aprobación por la critica especializada en Rotten Tomatoes.

Spider-Man: no way home (16 de diciembre de 2021)

La película más destacada del año nos trajo el esperado encuentro entre los Spideys de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire, quienes se juntan para poder combatir a antiguos villanos de las sagas anteriores. Muchos fanáticos destacan la actuación de Willem Dafoe como el Duende Verde, e indican que es mejor villano que Thanos. La cinta obtiene un 94% de aprobación por la critica especializada en Rotten Tomatoes.