Keanu Reeves descarta secuela de Matrix Resurrecciones y revela planes de la saga

El actor Keanu Reeves, protagonista de Matrix Resurrecciones y toda la saga de Matrix, reveló recientemente los planes de Lana Wachowski sobre una posible secuela de la reciente cuarta parte que llegó a cines y a la plataforma de HBO Max. Luego de las críticas divididas que generó esta nueva entrega, ¿habrá más películas por ver aún o no?

En una entrevista para el podcast de Empire, el famoso ‘Neo’ habló sobre los planes a futuro de extender la saga con una o más secuelas después de haberla retomado tras casi 20 años del final de la primera trilogía.

“Si tuviera que emitir una votación, no”, opinó Reeves. “Un voto, diría que Lana no haría otra Matrix”, añadió.

Asimismo, el productor de Matrix Resurrections despejó las dudas para los fanáticos, quienes vienen comentando si esta cuarta parte dará pie a más películas o no.

Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss regresan como Neo y Trinity después de 18 años. Foto: Warner Bros

Según James McTeigue, quien fue entrevistado por el portal Collider, luego del retorno de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como Neo y Trinity, no habrá más filmes de Matrix.

“Por el momento, es solo la película que has visto. No tenemos una precuela en mente. No tenemos una secuela en mente. No tenemos más trilogía ”, declaró McTeigue.

Lana Wachowski tampoco quiere secuelas

Estas declaraciones se suman a las de la directora Lana Wachowski, quien confesó para AP Entertainment que nunca había querido hacer una películas más de Matrix.

Lana Wachowski volvió a hacer Matrix tras una experiencia personal. Foto: composición/Warner Bros/IMDb