Godzilla vs. Kong, cinta del 2021 que dividió el cine: la lucha de titanes más esperada

La cuarta película de Legendary y Warner Bros, Godzilla vs Kong, se estrenó en marzo del 2021, lo que provocó que fanáticos compartan en redes sociales a qué titán iban apoyar. El filme, que pasó por más de un cambio en su fecha de estreno, vio al 2021 como el año en que su llegada al cine y a HBO Max se concretó.

En aquel mes, seguidores de los titanes no solo se mostraron a favor de la cinta, sino del Monsterverse como una saga de películas a la que debían apoyar. Pese a la pandemia, la taquilla acompañó a la cinta y eso lo agradeció el director Adam Wingard, quien a través de las redes sociales saludó el apoyo de los fanáticos. Godzilla vs. Kong recaudó en total US$ 467,8 millones.

Una tráiler y una escena que fascinó a los fans

Con gritos, saltos y más de una cara de sorpresa, seguidores de los titanes no pudieron ocultar su felicidad al ver las imágenes de uno de los encuentros más esperados de Hollywood. La primera escena que se reveló, donde Kong golpea a Godzilla, impresionó a todos.

De acuerdo con el portal Fandom, el tráiler oficial de Godzilla vs. Kong se posicionó como uno de los más vistos de la historia del cine, solo superado por los de Avengers: infinity war y Endgame.

¿Quién ganó en Godzilla vs. Kong?

Con Godzilla luchando contra Mechagodzilla sin éxito, el titán estuvo al borde de la derrota. Por su parte, Kong fue revivido por Lind al usar uno de los artículos de Apex. En la escena vemos que él entró a la batalla contra el titán robótico después de que Jia le dijera que Godzilla no era un enemigo.

Con Mechagodzilla teniendo la energía suficiente para acabar con los dos titanes, Josh cortó los circuitos de sus controles y sus oponentes aprovecharon el momento. Godzilla cargó el hacha de Kong con aliento atómico y Kong destruyó a Mechagodzilla al arrancarle la cabeza.

Tras esto, el mundo fue salvado, Godzilla regresó al océano y Kong gobernaba su nuevo hogar en la Tierra hueca. ¿Hubo un ganador? Podemos decir que fue Godzilla, titán que usó su poder para ayudar a Kong, aunque algunos fans insistían en que fue un empate.

¿Qué vimos en Godzilla vs. Kong?

Godzilla vs. Kong nos mostró el enfrentamiento más grande entre los dos íconos del Monsterverse: el reptil gigante y el enorme primate.

La sinopsis nos presentó la siguiente trama: “En un momento en que los monstruos caminan por la Tierra, la lucha de la humanidad por su futuro coloca a Godzilla y Kong en un curso de colisión que verá a las dos fuerzas más poderosas de la naturaleza en el planeta protagonizar una batalla espectacular”.