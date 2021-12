The amazing Spider-Man: Sony estaría planeando colocar a Emma Stone como Spider-Gwen

Spider-Man: no way home trajo a los Spideys de Andrew Garfield y Tobey Maguire para que lucharan junto a Tom Holland en la apertura del multiverso. Este motivo es la principal razón por la que se cree que Emma Stone podría volver al Spider-Verse como Gwen Stacy, pero esta vez como superheroína.

Como recordamos, Stone interpretó a Stacy en The amazing Spider-Man de 2012 y en su secuela de 2014. La actuación y química que tenía con el protagonista Andrew Garfield fue elogiado por los críticos. Si bien Stone y Kirsten Dunst no volvieron para No way home, los fanáticos aún esperan poder verlas de nuevo interpretando sus personajes.

Emma Stone interpreta a Cruella de Vil en el nuevo live-action de Disney Plus. Foto: Elle

Emma Stone como Spider-Gwen

Según la cuenta de Twitter @MyTimeToShineH, Sony Pictures estaría trabajando en un proyecto de Spider-Gwen, el cual sería protagonizado por Stone. El rumor fue mencionado por primera vez por @EdwinSRP, quien anteriormente ha compartido otros rumores relacionados con el Spider-Verse. El rumor ha sido respaldado por @MyTimeToShineH, cuenta que tiene un historial sólido en lo que respecta a filtraciones de Marvel Studios.

Tweet que reapalda el rumor del regreso de Emma Stone como Spider-Gwen. Foto: captura Twitter

¿Quién es Gwen en el Spider-verse?

Creada por Jack Kirby y Stan Lee, Gwen apareció por primera vez en The amazing Spider-Man #31 de 1965. Es uno de los muchos intereses amorosos de Peter Parker, aunque el personaje murió a manos del Duende Verde.

En 2014, se introdujo una versión alterna de Gwen en Edge of Spider-Verse #2. En la Tierra-65, Gwen fue mordida por una araña radiactiva, convirtiéndose en Spider-Woman, más conocida por los fanáticos como Spider-Gwen.