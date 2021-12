Stan Lee en ‘Spider-Man: no way home’: la referencia que solo astutos fans notaron

Spider-Man: no way home es la película con mayor recaudación de Marvel en este 2021. Pero no solo el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield emocionó a los fanáticos, sino también una referencia escondida al historietista Stan Lee que solo los más observadores notaron. Se trata de un pequeño guiño que posiblemente el director Jon Watts haya querido poner como homenaje al genio detrás de Marvel Comics.

La referencia está escondida en la matrícula de uno de los autos que aparecen en la pelea del puente entre Doctor Octopus y Spider-Man.

Cuando Peter encuentra el auto de la reclutadora del MIT, hay un taxi estacionado detrás que tiene el número de placa “1228″.

Tom Holland en Spider-Man: no way home. Foto: Marvel

A simple vista este puede parecer un número cualquiera, pero en realidad se trata de la fecha del nacimiento de Stan Lee: 12 de diciembre de 1922.

Spiderman: no way home: referencia a Stan Lee. Foto: composición/Marvel

¿Simple coincidencia?

Por supuesto, cualquier podría pensar que se trata de una mera coincidencia, pero existe evidencia que señala que demostraría que es un guiño intencionado.

En el segundo tráiler de No way home, también apareció una referencia muy parecida pero sobre Daredevil. Un número de placa anunciaba su aparición.

La referencia está ligada a un cómic importante de Spider-man que lo vincula con el 'Diablo de Hell's Kitchen'. Foto: composición/captura de Youtube Marvel/ Marvel

Dicha teoría de No way home sobre Matt Murdock se confirmó y algunos fanáticos recordaron tal guiño.

Según estas evidencias, es posible que la misma placa del auto en el que aparece Stan Lee no se haya tratado de solo una coincidencia, sino quizás de alguna segunda manera de mantener al creador de Marvel en las cintas sin necesidad de los cameos.

El cameo que los fans hubieran querido

Stan Lee falleció el 12 de noviembre de 2018, pero ha dejado un legado de varios superhéroes que siguen llegando al cine gracias a su gran aporte en los cómics.

Por ese motivo, un fanático imaginó cómo habría sido su cameo en Spider-Man: no way home en una conmovedora imagen.