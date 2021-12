‘Spider-Man: no way home’: Daredevil tendría escena eliminada con Peter Parker

La tercera entrega del Hombre Araña, No way home, hizo real el Spider-Verse en el Universo Cinematográfico de Marvel. Amenazas y aliados de todo tipo se hicieron presentes en la historia, por lo que tampoco se sintió falta de referencias a otros mundos del inacabable multiverso.

Una de las sorpresas más grandes fue nada menos que la aparición de Matt Murdock, conocido como Daredevil en su lucha contra el crimen. Si bien su adición al MCU se volvió una realidad, los fans se quedaron con ganas de más y puede que lo tengamos en una versión extendida del filme con la incorporación de las escenas eliminadas.

Para alegría de los seguidores del héroe, el insider Daniel Richtman compartió en Twitter información sobre una escena filtrada aún sin confirmar por Marvel Studios. En esta podemos ver cómo el famoso abogado está tratando con Peter Parker, su tía May y Happy Hogan sobre la revelación de la identidad del protagonista.

En esta charla, que no llegó a los cines, Murdock le advierte al joven superhéroe “sobre las dificultades de la vida como vigilante”. No obstante, termina dándole la razón a Peter y May en que vale la pena “ayudar a los inocentes” pese al precio a cambio. Luego, el ladrillo entra por la ventada e interrumpe el momento.

Matt Murdock, alias Daredevil apareció en los primeros minutos de Spiderman no way home y confirmó el retorno de Charlie Cox al personaje. Foto: composición/Netflix/Marvel

Ahora que Daredevil debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel, los fanáticos se preguntan cuándo será su próxima aparición. Lo más probable es que esto ocurra en la serie She-Hulk o el spin-off de Eccho.