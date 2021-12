No mires arriba y el ‘desnudo’ que Leonardo DiCaprio pidió al director no filmar

Luego de abordar el colapso financiero de 2008 y la carrera del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, en sus dos películas anteriores, The big short y Vice, Adam McKay está de vuelta esta vez con No mires arriba.

Con Don’t look up, el cineasta nos presenta a dos astrónomos (Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio) quiénes descubren un cometa gigante que se dirige a la Tierra. Durante la trama, ellos buscarán ser ecuchados, en medio del desinterés, el poder y la burla de la gente al rededor.

La película nos lleva a ver muchas caras conocidas, teniendo a Meryl Streep como la presidenta de Estados Unidos. Sería ella que provocaría un conflicto a DiCaprio, quien habló con Mckay sobre una de las escenas que la actriz tendría.

En conversación con The Guardian, McKay habló sobre el ‘desnudo’ de Meryl Streep en No mires arriba. El director compartió que en realidad se debió a un doble de cuerpo, pero también cómo fue cuestionado por el ganador del Óscar por la filmación de dicha escena.

“Sí, es una doble de cuerpo en la cinta, pero, ¿sabes cuál fue el problema con esta secuencia? Leo. Él la ve a Meryl Streep como la realeza del cine, como una figura especial dentro de la historia de la industria. No le gustó la idea de tenerla así en el filme. Me dijo algo como: ‘¿realmente necesitas mostrar esto? ¿Hay que filmarlo?’. Y yo le dije: ‘es la presidente Orlean, no es Meryl Streep en pantalla’. Ella ni siquiera pestañeó al leer el guion”, compartió.

¿Cuál es la escena que criticó Leonardo DiCaprio?

Básicamente, nos debemos ir a uno de los postcréditos de No mires arriba. Antes de que el cometa impacte en la tierra, un grupo de millonarios escapa en una nave. Cuando llegan a un nuevo planeta, todos salen de las cámaras de criogenización y aparecen desnudos. La expresidenta de Estados Unidos, Janie Orlean, también. Cuando comienza a explorar su alrededor, una criatura la sorprende y la ataca.