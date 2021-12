No miren arriba: el error del que no te percataste al ver el filme

La esperada comedia Don’t look up que junta a los destacados artistas Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timotheé Chalamet, Ariana Grande y Meryl Streep llegó a la plataforma de Netflix el 24 de diciembre.

Aunque el elenco por sí solo fue suficiente para atraer el interés del público, una escena en particular, está creando un entusiasmo nuevo alrededor de la película.

Reparto destacado de Don't look up. Foto: Twitter/@DontLookUpNews

¿Cuál fue la escena incluida por error?

Dos días después de su estreno, un usuario de TikTok compartió un clip del filme en el cual se incluía una escena de segundos donde se ve a todo el equipo de rodaje de la película dentro de la toma. En el minuto 1:28:10 se puede aprecia dicha escena. A continuación, te mostramos el video que revela el error.

¿De qué trata No miren arriba?

La cinta se basa en cómo dos astrónomos descubren que un meteorito pronto destruirá la Tierra. Por tal motivo, deciden advertir a las personas lo que está a punto de ocurrir, para ello, usarán los medios de comunicación.

¿Cuánto tiempo dura No miren arriba?

Don’t look up o también conocida en español como No miren arriba, tiene una duración de 2 horas y 25 minutos.

Reparto de No miren arriba

A continuación, mostramos quiénes son los actores principales de la película: