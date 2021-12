Game of thrones: Peter Dinklage defiende el polémico final de la serie

La producción disponible en HBO Max, Game of thrones, se convirtió en una de las ficciones más exitosas. Con ocho temporadas, la historia está basada en las novelas de George R.R. Martin, logrando cautivar al público desde el primer episodio.

Durante el avance de la trama, los espectadores se mantenían a la expectativa por saber quién se quedaría con el trono de los siete reinos al final de la serie. Por este motivo, muchos fans quedaron decepcionados al ver el desenlace de la historia. La polémica aún continúa y el actor Peter Dinklage decidió romper su silencio y dar su opinión al respecto.

Peter Dinklage ganó una estatuilla de los Premios Emmy como mejor actor de reparto por su actuación en Game of thrones. Foto: composición/HBO Max

¿Qué dijo Peter Dinklage?

Durante una entrevista con The New York Times, el actor que interpretó a Tyrion Lannister dijo: “Los fans querían que la gente blanca y guapa cabalgara hacia el atardecer juntos. Por cierto, es ficción. Hay dragones en ella. Sigan adelante”.

“El programa subvierte lo que piensas, y eso es lo que me encanta de él. Sí, se llamaba Game of Thrones, pero al final todo el diálogo cuando la gente se me acercaba en la calle era, ‘¿Quién va a quedar en el trono?’ No sé por qué esa fue su conclusión porque la serie en realidad fue más que eso”, agregó.

Escena favorita de Peter Dinklage

“ Uno de mis momentos preferidos fue cuando el dragón derritió el trono porque acabó con toda esa conversación, lo cual es realmente irreverente y brillante en nombre de los creadores del programa: ‘Cállate, no se trata sobre eso’. Constantemente hizo eso, donde pensaste una cosa y te entregaron otra. Todos tenían sus propias historias mientras veían ese programa, pero creo que nadie fue tan bueno como lo que entregó el programa”, reveló Peter Dinklage sobre su paso por Juego de Tronos.