El libro de Boba Fett, estreno: de qué trata, personajes y su relación a The Mandalorian

Después de años de especulaciones, los fanáticos de Star Wars finalmente van a tener evidencia visual de cómo Boba Fett (Temuera Morrison) escapó de su aparente muerte en El retorno del Jedi.

El estreno de El libro de Boba Fett en Disney Plus ha provocado que los seguidores de la saga galáctica retomen una vez más su historia en la pantalla chica.

¿Qué veremos en El libro de Boba Fett?

En el primer tráiler de The Book of Boba Fett, el protagonista y Fennec Shand (Ming Na Wen) se presentan dentro del palacio del antiguo empleador del clon de Jango Fett, Jabba the Hutt, como su base de operaciones.

Boba, quien afirma haber dejado atrás sus días de caza de recompensas, quiere gobernar el inframundo criminal el que una vez Jabba lideró. Reúne a los exgenerales del villano y propone que trabajen juntos para su beneficio y riqueza. Lo complicado empieza acá.

Si The Mandalorian es un western trepidante que salta entre planetas, Boba Fett es como una versión de las películas de gángsters. Foto: Disney Plus.

Hasta ahora, Boba y Fennec Shand son los únicos personajes familiares que están confirmados para El libro de Boba Fett, pero se espera que personajes que también fueron parte de The Mandalorian, serie de la que es spin-off, también aparezcan. La ficción está vinculada también a la futura Ahsoka, protagonizada por Rosario Dawson.

Fecha de estreno de El libro de Bobba Fett en Disney Plus

The book of Boba Fett llegó a Disney Plus este 29 de diciembre de 2021. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodríguez, Kathleen Kennedy y Colin Wilson son los productores ejecutivos de la serie.

¿Cuántos capítulos tiene El libro de Bobba Fett?

Se dio a conocer que The book of Boba Fett contará con siete capítulos en total, los cuáles estarán disponibles solo por Disney Plus los días miércoles.