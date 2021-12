¿Cómo sobrevivió Boba al Sarlacc?: el libro de Boba Fett resuelve misterio de Star Wars

Disney Plus estrenó finalmente El libro de Boba Fett, serie spin off de The Mandalorian con Temuera Morrison y Ming-Na Wen ( Fennec Shand) como protagonistas. Fans de la franquicia Star Wars ya hablan de lanzamiento.

El primer episodio titulado Extraño en una tierra extraña, se abrió en el “presente”, con Boba Fett haciendo su inmersión diaria en un tanque de curación dentro de lo que una vez fue el palacio de Jabba The Hutt. Pero como más tarde compartirá con Fennec Shand, “los sueños han vuelto”, es decir, los recuerdos de su pasado.

En la escena vemos a Boba recordar la muerte de Jango Fett a manos de Mace Windu en Star Wars Episodio II: el ataque de los clones. Luego saltamos hasta lo ocurrido en el pozo Sarlacc en el que cayó en Star Wars Episodio VI: el retorno del jedi.

Aquí él explica que tras caer se apresuró y usó la bomba de oxígeno de un stormtrooper y el lanzallamas de su brazo derecho para poder salvarse. Con el artefacto se abrió camino a través del abdomen del Sarlacc. Tan pronto como salió, es atacado por una banda de jawas que vestían con armaduras mandalorianas. Ellos le roban la suya.

En la temporada 2 de The Mandalorian se revela que Cobb Vanth recuperó el traje de Boba Fett con la cual hizo justicia en Mos Plego, Tatooine.