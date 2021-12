Cobra kai: ¿por qué cameo de Jackie Chan no funcionaría, pero sí el de Hilary Swank?

A escasos días del estreno de Cobra kai, temporada 4, más de un fanático espera saber qué pasará entre Daniel LaRusso, Johnny Lawrence, John Kresse y Terry Silver, villano que vuelve a la franquicia Karate kid.

La serie de Netflix se ha caracterizado por volver a incluir a los personajes ícono de su saga, por lo que más de uno espera ver a intérpretes que en años anteriores estuvieron en la historia. Ese es el caso de Jackie Chan.

¿Por qué Jackie Chan no podría ser parte de Cobra kai?

En una entrevista con /Film, Ralph Macchio dijo que Jackie Chan, protagonista del remake de 2010 de The karate kid, no podría estar presente en Cobra kai al no ser canon; es decir, al no ser parte de la historia original de la franquicia.

Pero, ¿qué pasa con Julie Pierce, personaje de Hilary Swank en The next karate kid?. De acuerdo a Macchio, la dos veces ganadora del Óscar sí podría aparecer en Cobra kai al compartir una historia con el Sr. Miyagi.

“Cualquiera que conoció al Sr. Miyagi e interactuó con él es canon para nuestro programa. Alguien como Julie Pierce encaja en el concepto de continuidad. Así que siempre hay una posibilidad para que la veamos volver en el show“, compartió.

Sin duda alguna, la aparición de Hilary Swank le daría mayor energía femenina a Cobra kai, serie que para la temporada cuatro alista el regreso de Thomas Ian Griffith, quien retoma su papel como el villano Terry Silver de The karate kid III.