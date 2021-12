La casa de papel, Squid game y más títulos memorables que nos dejó Netflix en 2021

Netflix es una de las plataformas de streaming más reconocidas a nivel mundial, no solo por su diversidad de contenido, sino por la gran cantidad de producciones originales que maravillan constantemente a más de uno. Títulos como La casa de papel, El juego del calamar, Arcane, No miren arriba y más se han quedado en la memoria de los espectadores por su particular trama.

Ahora, cerca de llegar Año Nuevo, recordamos las series y películas más memorables que Netflix nos dejó en 2021.

La casa de papel

Sin duda alguna, La casa de papel supo ganarse a los fans desde su estreno. Con el paso de cinco temporadas en el gigante de streaming y pese a sus altas y bajas, el programa creado por Álex Pina logró mantener a su audiencia hasta su última entrega.

El juego del calamar

También conocida como Squid game, la ficción surcoreana se volvió toda una sensación en poco tiempo. Debido a su exitoso lanzamiento, Netflix ha seguido apostando por más contenido de este tipo.

The witcher 2

Si bien la primera entrega de The witcher tuvo críticas divididas, la segunda parte parece compensar las debilidades de la temporada anterior. Asimismo, el encuentro de Geralt de Rivia y Ciri ha sido uno de los momentos más esperados por los seguidores de la obra de Andrzej Sapkowski.

Hellbound

Las series coreanas siguen dando la hora, es por ello que Rumbo al infierno no se podía quedar atrás. Este programa basado en el webtoon de Yeon Sang-ho mantuvo con altas expectativas al público durante todos sus episodios.

Arcane

Aunque se pensó que Arcane no iba a dar muy buenos frutos, la ficción animada de League of legends ha sorprendido a más de uno. Con tan solo nueve episodios, su historia cautivó de principio a fin.

Cielo rojo sangre

Como Netflix nos tiene acostumbrados, el terror y suspenso debían estar presentes en su catálogo. Tal es el caso de Cielo rojo sangre, película alemana que muestra una mezcla entre lo fantástico y el miedo.

Oxígeno

Si de situaciones incómodas se trata, Oxígeno es uno de los filmes más acertados. La historia coloca a una joven mujer atrapada en una unidad criogénica médica y cuyos recuerdos fueron borrados. Bajo esta premisa, ella deberá recuperar sus memorias si quiere escapar antes de quedarse sin oxígeno.

No miren arriba

Esta recién estrenada película, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, consiguió posicionarse en el top 10 de Netflix pese a las diferentes opiniones; sin embargo, no se puede negar que causó su cometido: volverse tendencia.

Tick, Tick... Boom!

Con una temática sobre los sueños y objetivos en la vida, Tick, Tick... Boom! supo ganarse la aceptación de los espectadores, sobre todo, por la aclamada participación de Andrew Garfield.