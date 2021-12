Mare of Easttown: Kate Winslet indica que temporada 2 retrataría la brutalidad policial

Mare of Easttown fue sin duda una de las mejores series de este 2021 que ya acaba no solo por la crítica internacional, sino también por el público y no solo el aficionado a HBO. Por tal éxito se espera con ansias que haya una segunda parte. Por eso la historia de Mare Seehan podría tener una continuación, pero, según su protagonista y productora, Kate Winslet, la trama tomaría un giro.

¿Qué dijo Kate Winslet al respecto?

En entrevista para el diario The Guardian, Winslet habló sobre un posible tema que podrían tocar los nuevos episodios que seguirían explorando la historia de Mare. Uno de ellos podría ser la crisis actual sobre el uso de la fuerza policial.

“ No sé si voy a volver a interpretar a Mare. Pero si hiciéramos una segunda temporada, entonces, todas esas atrocidades que han existido en la fuerza policial en Inglaterra y en Estados Unidos encontrarán su camino en las historias que contamos . Cien por ciento. No puedes fingir que estas cosas no han sucedido”, expresó la actriz.

La respuesta de Winslet se dio después de que el periodista la cuestionó sobre su postura ante temas como el asesinato de parte de la policía de George Floyd en 2020 en los Estados Unidos, y la violación y asesinato de Sarah Everard en 2021 por un oficial metropolitano en el Reino Unido.

¿Habría una segunda temporada de Mare of Easttown?

La ganadora del Oscar duda de sus capacidades tras el duro proceso por el que pasó en la primera parte, pero no cierra posibilidades: “ Veremos qué pasa. También tengo que averiguar si puedo hacerlo. ¿Puedo volver a pasar por ello? Me costó mucho emocionalmente ser ella, y tengo que averiguar si soy capaz de hacerlo de nuevo ”, añadió en la entrevista.

Winslet había descartado al principio el realizar una segunda temporada y ahora no piensa igual: “Al final del rodaje, nos dijimos ‘Santo cielo, no podemos volver a hacer esto’. Si HBO plantea la idea de una segunda temporada, todos tenemos que decir que no. Es imposible que la hagamos”.

Y más tarde dijo “bueno, ¿podría haber? Especialmente cuando la serie estaba teniendo tan buena acogida... Creativamente, Brad (Ingelsby) ha compartido conmigo algunas ideas muy interesantes”, menciona la actriz, quien se posiciona como una de las grandes favoritas para la próxima temporada de premios gracias a su interpretación de la policía Mare Seehan.