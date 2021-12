La reina del flow: Carlos Torres desea una temporada 3 de la serie Netflix

La reina del flow llegó a su fin hace unas semanas; sin embargo, los fanáticos quieren más, a tal punto que no dejan de bombardear a los actores para saber si habrá La reina del flow, temporada 3.

Carolina Ramírez da vida a Yeimy Montoya en La reina del flow. Foto: Caracol TV

En una entretenida entrevista realiza por Vanitatis, el intérprete de Charly Flow, Carlos Torres, resolvió esta duda y se mostró muy animado por continuar con la trama colombiana:

“Vamos a ver, yo hasta el momento no tengo ninguna información sobre la tercera, pero sin duda alguna, más allá de si tengo el privilegio de formar parte de la tercera temporada, creo que se la merece, que es un producto muy bien hecho, con una temática muy interesante y que creo que vale la pena seguir creciendo”.

Asimismo, el compañero de Carolina Ramírez, quien encarna a la protagonista de la serie: Yeimy Montoya, no vaciló en decir qué podríamos ver en La reina del flow 3: “Yo creo que la imaginación no tiene límites, ¿cierto? En esta segunda temporada a mí me sorprendió muchísimo el guion, yo pensé que de repente se iba a tratar más de la venganza de Charly y lo divertido es que nos sorprendieron”.

Charly y Yeimy retomaron su relación en medio de los problemas con Juancho. Foto: composición/RCN

“Entonces no dudo del talento que tienen y se podría contar algo más, ¿el qué? De pronto algo del pasado, o algo que no se ha contado o que no se le ha dado fondo y ahora podría salir a relucir… No se sabe”, agregó.

La reina del flow se mantiene en lo más visto del top 10 de Netflix Perú, así que, si aún no le das un vistazo, ¿qué esperas?