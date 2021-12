Black Panther 2 lidera lista de las películas más esperadas del 2022, según Fandango

Los últimos dos años han sido bastante agitados para Hollywood. Las películas en la era pandémica han estado enfocadas en los remakes y reboots de famosas franquicias. Además, las secuelas tampoco han pasado desapercibidas, ya que, más allá de producciones originales, hemos recibido esperadas continuaciones como Spiderman: no way home o Venom: let there be Carnage.

Claramente, el éxito de una primera entrega no anticipa que suceda lo mismo con su segunda parte; aun así, la recaudación en taquilla influye bastante en continuar historias establecidas. Aquella tendencia parece que también dominará la pantalla grande del 2022. Así lo ha revelado una reciente encuesta de Fandango.

Las películas más esperadas del 2022, según Fandango. Fuente: Fandango

Pese a la polémica suscitada por la posición antivacunas de Letitia Wright, Black Panther: Wakanda forever se posiciona como la cinta más esperada para el próximo año, según el importante portal especializado en la venta de tickets para cines.

En general, las historias de superhéroes y la ciencia ficción dominan las expectativas de los fanáticos. De ese modo, tenemos a Spider-Man: across the Spider-Verse (el único filme animado en la lista) en segundo lugar y The Batman en el tercer puesto.

Otro detalle por notar es que los largometrajes elegidos por los fans son, en su mayoría, secuelas. En tanto, el filme protagonizado por Robert Pattison funge como un reboot completo del personaje de DC.

Por otro lado, Fandango también ha compartido su listado de películas animadas/familiares más esperadas del 2022. A continuación, te dejamos el ranking:

Spider-Man: across the Spider-Verse (Part One) Lightyear de Pixar Minions: the rise of Gru Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore Sonic the Hedgehog 2

Spiderman: across the Spiderverse (Parte Uno) es una de las películas animadas más esperadas, según Fandango. Foto: Sony Pictures

Las películas de terror también tuvieron su propio espacio. Así quedó el conteo:

Halloween ends Scream Nope Orphan: first kill The black phone