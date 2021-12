Timothée Chalamet: 5 películas del actor que debes ver para celebrar su cumpleaños

Un día como hoy, hace 26 años, nació el talentoso Timothée Chalamet en La Gran Manzana, Estados Unidos. Tal vez muchos recién saben quién es, pero desde hace mucho tiempo se desempeña en el séptimo arte participando en producciones nominadas y ganadoras de los premios Óscar.

Timothée Chalamet como Theodore Laurie Lawrence en Mujercitas. Foto: Sony Pictures

El multifacético Timothée Chalamet interpretó múltiples personajes y dejó en claro que puede con todos, desde dar vida a un joven inexperto en relaciones homosexuales hasta ser el rey de Inglaterra y un hijo hundido en las drogas.

Este lunes 27 de diciembre, celebramos el cumpleaños de Timothée Chalamet con cinco de sus mejores películas , aunque esta lista nos queda pequeña. Interestelar, Lady bird, La crónica francesa y Don’t look up son otros títulos de Timothée Chalamet que no te puedes perder.

Timothée Chalamet como Kyle Scheible en Lady bird. Foto: A24

1. Call me by your name

Call me by your name o Llámame por tu nombre está dirigida por Luca Guadagnino. La trama, ambientada en el verano italiano de 1983, cuenta la relación sentimental entre un adolescente, Elio Perlman, de 17 años, (Timothée Chalamet), y el asistente extrovertido de su padre, Oliver (Armie Hammer).

Call me by your name tuvo varias nominaciones al Globo de Oro, British Academy Film Awards y premios Óscar, evento en el que fue ganadora a mejor guion adaptado.

2. Beautiful Boy: siempre serás mi hijo

Beautiful Boy: siempre serás mi hijo, la crónica dirigida por Felix Van Groeningen, le dio diversas nominaciones a Timothée Chalamet como mejor actor de reparto al ser un muchacho dependiente a las drogas, pero que lucha por dejarlas. Detrás de él está su padre (Steve Carell), quien es partícipe del esfuerzo de su hijo contra la drogodependencia. Puedes verla por Amazon Prime Video.

3. El rey

El filme original de Netflix expone la vida de Hal, un príncipe caprichoso y sin interés por ejercer su derecho al trono de Inglaterra. Sin embargo, se ve obligado a asumirlo al morir su padre, convirtiéndose en el nuevo rey: Enrique V. Después de su coronación, el joven monarca tendrá que aprender a lidiar con las responsabilidades que en un momento deseó dejarlas.

Timothée Chalame es Hal; asimismo, Robert Pattinson, Joel Edgerton y Ben Mendelsohn integran el reparto.

4. Mujercitas

Little women, título original en inglés, está dirigida por Greta Gerwig. El filme relata la vida de cuatro hermanas: Amy (Florence Pugh), Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen) y Meg (Emma Watson), quienes se mudan a Massachussets junto a su madre durante la Guerra Civil, unas vacaciones que realizan sin su padre evangelista itinerante.

Durante este tiempo, las chicas descubren el amor y la importancia de los lazos familiares. Uno de esos amores es Theodore ‘Laurie’ Laurence, caracterizado por Timothée Chalamet.

5. Dune

Dune es una adaptación de la novela homónima de ciencia ficción de Frank Herbert (1965). La reciente cinta de Denis Villeneuve promete ser una trilogía en la que Dune I relata la historia de Paul Atreides (Timothée Chalamet), un joven brillante y de gran talento con un destino grandioso que no comprende todavía y que deberá viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y de su pueblo, generando una guerra interestelar.