¿Anya Taylor-Joy en el UCM? Actriz sería Black Cat en el Universo Spider-Man de Sony

Spiderman: no way home trajo de regreso a Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus respectivas versiones del superhéroe arácnido. No obstante, Marvel Studios y Sony Pictures estarían por explorar el Spider-Verse más a fondo, lo cual podría traducirse en expandir la propiedad intelectual del ‘Trepamuros’ con famosos personajes relacionados a su narrativa en los cómics.

De acuerdo con lo reportado por el portal Giant Freaking Robot, Sony tendría en la mira a Anya Taylor-Joy para interpretar a su nueva versión de Black Cat . Sin embargo, no se tienen mayores detalles del proyecto. Aun así, los fanáticos ya han compartido algunos fan arts y el resultado es emocionante.

Anya Taylor-Joy como Black Cat en imagen creada por fans. Foto: Reddit

Durante las últimas décadas, los proyectos live-action del Hombre Araña han estado a cargo de Sony. El estudio ha tenido éxito con la trilogía dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, el cual buscaron replicar con el reboot con Andrew Garfield, aunque sin tanta suerte, pues no se logró completar su saga.

Posterior a estos esfuerzos, la firma se asoció con la compañía dirigida por Kevin Feige para introducir a Tom Holland como el nuevo ‘Spidey’, esta vez, como parte del UCM. Gracias a la aceptación del público, se anunció el Universo Spider-Man de Sony, en el cual se contemplan también a las películas de Venom, y los futuros estrenos de Morbius y Kraven el cazador.

En ese sentido, lo más probable es que primero busquen dotar a Gata Negra de una historia en solitario antes de relacionarla con algunos de sus compañeros villanos. Además, el mundo de los personajes de comics no es ajeno a Taylor-Joy, pues ya ha interpretado a la poderosa Magik en The new mutants.

Anya Taylor-Joy interpretó a Magik en The new mutants. Foto: 20th Century Fox

¿Quién es Black Cat?

Black Cat es uno de los personajes relacionados a Spider-Man más queridos por los fans de Marvel Comics. Se trata de una acrobática ladrona llamada Felicia Hardy, que tiene una complicada historia romántica con el Hombre Araña.

Creada por el guionista Marv Wolfman y el artista Keith Pollard, la villana apareció por primera vez en el tomo #194 de The amazing Spider-Man en 1979, mientras que su debut en el cine fue con Felicity Jones como un papel secundario en The amazing Spider-Man 2.