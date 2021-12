Spider-Man 3: Tom Holland revela cómo arruinó la escena de ‘Avengers: endgame’

Spider-Man: no way home marcó el final de la trilogía dirigida por Jon Watts y su estreno no tardó en romper varios récords de taquilla alrededor del mundo. De hecho, se ha convertido en la película más vista del 2021 y los seguidores del MCU no podían estar más contentos con los positivos resultados para Marvel Studios.

Para sorpresa de los fanáticos, la tercera entrega de Spider-Man contó con varias referencias a entregas de la franquicia e incluso de sagas cinematográficas de otros Hombre Araña (Tobey Maguire y Andrew Garfield). Aún luego de su lanzamiento, Tom Holland sigue haciendo referencia a producciones pasadas en entrevistas, como ahora le tocó a Avengers: endgame.

En conversación con Rotten Tomatoes, el actor reveló cómo arruinó una importante toma de Endgame. “Me encanta la escena donde el Capitán América, con esa increíble toma en picada donde él atrapa el martillo y dice ‘¡Los Vengadores se reúnen!’. Ocurre que Evans estaba como cuatro o cinco personas más abajo de mí, y la dirección dijo ’tan pronto como él diga que todos se reúnan, entonces gritan y corren hacia el enemigo’”, empezó explicando.

“Pero debido a que estaba tan lejos no pude oírlo decir ’reunirse’, porque se lo dice a sí mismo. Así que dijo ’¡Vengadores!’ y luego dije ’¡Ahhhh!’. Me escapé solo. Me levanté como 30 pies, luego tuve que dar la vuelta y caminar de regreso a todos los héroes de mi infancia y decir ’lo siento chicos, me equivoqué'”, confesó entre risas.

¿De qué trata Spider-Man: no way home?

Los eventos de Avengers: Endgame cambiaron el status quo en el MCU y los de Spider-Man: far from home terminaron por cambiar la vida del Hombre Araña para siempre. Luego de que Mysterio revela su identidad secreta, se esperanza en un poderoso hechizo de Doctor Strange para que todos lo olviden. Sin embargo, todo sale mal y aparecen amenazas inimaginables que lo pondrán a prueba como nunca.