‘Spider-Man: no way home’: ¿por qué Venom no enfrentó a Spider-Man?

La tercera entrega de Spider-Man, titulada No way home, presentó el multiverso arácnido y sus infinitas posibilidades. Para alegría de los fanáticos que esperaban la película, la premisa daba pie al regreso de viejos villanos como Doctor Octopus, Duende Verde, Electro, Hombre de Arena y Lagarto.

Estos personajes conformaros su propia versión de Los seis siniestros en la pantalla grande. Sin embargo, los fans siempre se preguntaron por qué nunca apareció el sexto integrante, teniendo al Buitre, Morbius y Escorpion disponibles en la ficción. Días después de su estreno, el misterio ha terminado.

Venom en la escena post-crédito de Let there be carnage

En la primera escena post-crédito de No way home descubrimos que Venom era esa pieza faltante en la famosa agrupación de villanos. Él se pasó toda la cinta relajándose en un bar mexicano en lugar de tratar de cazar a Spider-Man como el resto, dado que no es un villano, sino un antihéroe que no le guardaba rencores al Hombre Araña.

Lo más probable es que los guionistas sí tenían más planes para el simbionte, pero la producción decidió desechar varias tomas para la versión teatral. “Pensamos en que los villanos hicieran múltiples cosas, pero al final tienes que quitar escenas (...) Se tomaron muchas decisiones dolorosas, ya sabes, nos hubiera encantado haber hecho esto y aquello”, confesaron los escritores Chris McKenna y Erik Sommers.

Venom en la escena post-crédito de No way home

De acuerdo a ellos, no aportaban al desarrollo de Spider-Man como personaje y no querían sucumbir al fan service. “La historia y lo que sucede en pantalla siempre tiene que estar al servicio del propio viaje de Peter”, resaltaron.

Si bien nos perdimos la participación de Venom en la batalla final, ya se confirmó que el Hombre Araña y el simbionte tendrán un crossover aparte en una próxima cinta de Marvel Studios en asociación con Sony Pictures. Solo queda esperar por más detalles sobre la producción.