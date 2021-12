No mires arriba: la escena que Leonardo DiCaprio reescribió 15 veces “para que sea divertida”

Las primeras reacciones de la crítica a No mires arriba de Adam McKay iniciaron los rumores de Óscar para Leonardo DiCaprio como mejor actor. Pero la estrella de Hollywood hizo algo más que actuar en la comedia de Netflix y eso lo reveló el director.

McKay compartió con Vanity Fair que DiCaprio fue su coguionista y que incluso reescribió los diálogos más importantes de su personaje en Don´t look up, el Dr. Randall Mindy, astrónomo y profesor de la Universidad de Míchigan.

La escena de Leonardo DiCaprio en No mires arriba que reescribió

El momento muestra a DiCaprio teniendo un colapso nervioso en la televisión nacional, y fue la solicitud del actor agregar esta acción en la película, lo que provocó que el guion, por lo menos en esta parte, sea cambiado más de una vez.

Leonardo DiCaprio dio vida al Dr. Randall Mindy en No mires arriba. Foto: Netflix

“Antes de que DiCaprio firmara, me preguntó si podían incluir un discurso en el guion, algo parecido a la escena I’m mad as hell and i’m not gonna take this anymore en Network de 1976. Yo estaba como, ’los discursos son engañosos. Son como solos de batería. Eran increíbles en los 70, pero ahora no lo sé'. Finalmente acepté”, compartió Adam McKay.

El ganador del Óscar le dijo al director de No mires arriba que podrían cambiar el discurso para hacer reír al público, por lo que juntos reescribieron esta escena 15 veces. McKay agregó: “creo que di la risa más grande de la película cuando la vi por primera vez. Fue divertida”.

Para McKey, fueron los trabajos de improvisación del reparto los que le otorgaron un gran plus adicional a Don’t look up.

Don’t look up está protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence como dos astrónomos que intentan advertir al mundo sobre la llegada de un meteoro que destruirá el planeta. McKay escribió y dirigió el proyecto que ya puede ser visto en Netflix.