¿Qué tal le fue a Marvel en 2021?: sus mejores estrenos en películas y series

El Universo Cinematográfico de Marvel es enorme y está lleno de películas y series que pueden agradar o no a millones de fanáticos alrededor de todo el mundo. Este 2021 fue quizás uno de los años más importantes para Disney y Marvel Studios, ya que en medio de la pandemia hicieron todo lo posible para lanzar nuevas producciones como Shang Chi, Loki, Black Widow, Hawkeye, Eternals, Spiderman no way home, entre otros.

Sorpresas, decepciones e incluso polémica llegaron con algunos de los largometrajes estrenados en el cine, así como con las series que llegaron al streaming en Disney Plus.

En esta nota te mostramos todos los estrenos de Marvel y te comentamos brevemente en qué destacaron y aportaron al UCM.

Alerta spoiler

Wandavision - 15 de enero de 2021

El primer gran estreno de 2021. Marvel empezó el año apostando por algo diferente en Disney Plus y vaya que lo logra en Wandavision.

WandaVision. Foto: composición / Marvel

Despega muy lento, pero logra sobrevivir con las magistrales actuaciones de Paul Bettany (Vision) y Elizabeth Olsen (Wanda).

The Falcon and the Winter Soldier - 19 de marzo de 2021

Anthony Mackie y Sebastian Stan tomaron la batuta en Disney Plus con Falcon and the Winter Soldier, una serie un poco menos fantasiosa que la anterior.

Sam y Bucky en Falcon y el Soldado del invierno. Foto: Marvel/Disney +

Una trama mucho más cercana a las películas del Capitán América, con cierto tono serio y dramático que busca ahondar en la mente de sus protagonistas.

Loki - 11 de junio de 2021

Marvel incrementó la apuesta e introdujo por primera vez en el UCM el concepto del multiverso y sus implicancias en todo lo que conocíamos hasta el momento.

Aquel que permanece en episodio final de Loki. Foto: eCartelera

Tom Hiddleston vuelve a hacer un trabajo espectacular como Loki y la serie logra darle un nuevo camino y propósito más allá de ser un villano en busca de conquistar el mundo.

Black Widow - 9 de julio de 2021

Black Widow fue quizás uno de los estrenos más retrasados de Marvel debido a la pandemia, pero finalmente llegó a cines y posteriormente a Disney Plus.

Florence Pugh y Scarlett Johansson. Foto: Disney Plus

El adiós definitivo a Scarlett Johansson en su rol como Vengadora abrió la puerta a Florence Pugh para su interpretación de Yelena Belova, quien apareció posteriormente en Hawkeye.

What if…? - 11 de agosto de 2021

Si Loki fue la primera cucharada al multiverso, What if...? se volvió el plato de fondo al explorar una gran carta de posibles escenarios alternos para sus personajes más conocidos en versión animada.

What if..? será la primera serie animada del UCM. Foto: Marvel Studios

Desde Peggy Carter siendo Capitana América y un mundo plagado de zombies, hasta un Doctor Strange oscuro y Ultron con las gemas del infinito, todo esto sorprendió a los fans.

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 3 de septiembre de 2021

Se perfilaba por muchos como el primer gran fracaso de 2021 para Marvel, pero finalmente los haters no pudieron con Simu Liu y su historia como Shang-Chi.

La cinta del primer héroe de origen chino en Marvel recaudó un total de 432,2 millones de dólares a nivel mundial y ya se planea su secuela con grandes estrellas como Jackie Chan.

Eternals - 5 de noviembre de 2021

Eternals fue quizás la película más polémica del 2021 para Marvel. El tema de la inclusión y de la comunidad LGTBIQ+ no fue del agrado de muchos.

Eternals está dirigida por la ganadora del Óscar Chloé Zhao. Foto: Marvel Studios

El estudio trató de romper su clásica fórmula de héroe-villano con la directora ganadora del Óscar Chloe Zhao, y aunque la crítica no le favoreció, los fanáticos defendieron el filme.

Hawkeye - 24 de noviembre de 2021

Jeremy Renner y Hailee Steinfeld se lucen como Clint Barton y Kate Bishop en una aventura navideña llena de acción y humor.

La serie Hawkeye estrenó dos episodios el pasado miércoles 24 de noviembre. Foto: Marvel Studios

Luego de tantos líos de superhéroes, Disney trató la serie Hawkeye como un respiro un poco más cercano a lo humano para recordar a la audiencia qué implica ser un verdadero héroe.

Spider-Man no way home - 17 de diciembre de 2021

Spider-Man no way home es el estreno más exitoso de Marvel en 2021. Traer de vuelta a Andrew Garfield y Tobey Maguire fue un acierto y los fanáticos quedaron encantados.

Spider-Man: sin camino a casa. Foto: composición/Marvel/Sony

Con una preventa caótica y con más de 1 billón de dólares recaudados a nivel mundial, el cierre de la trilogía de Tom Holland sirvió como broche de oro para dar fin al año.