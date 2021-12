Don’t look up: SERNANP celebra aparición de Playa Roja en la película de Netflix

Tras su breve paso por los cines, Don’t look up, o No miren arriba en español, se ha convertido en la película más vista de estos últimos días en Netflix. La cinta también ha desatado gran discusión en Twitter, luego de volverse tendencia en la red social. Parte de su gran atractivo radica en el gran elenco que compone su trama.

Ramón García, al igual que André Silva, aparece en Don't look up de Netflix. Foto: Instagram/actorramongarcia

No obstante, los peruanos reconocimos que, dentro de su resplandeciente grupo de estrellas, dos talentos nacionales también tuvieron su cuota de pantalla. En concreto, fueron André Silva y Ramón García quienes tuvieron breves cameos en la cinta dirigida por Adam McKay.

Pese a las críticas del público por sus pequeñas apariciones, otro importante detalle que se lució en esta nueva apuesta del gigante del streaming fue Playa Roja como escenario para la secuencia con Silva. Así lo celebró SENARP, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

SERNANP celebra aparición de Playa Roja en Don't look up. Foto: captura de Twitter

¿De qué trata Don’t look up?

No miren arriba está protagonizada por dos científicos de la Universidad Estatal de Michigan, la Dra. Kate Dibiasky (Lawrence) y su profesor titular, el Dr. Randall Mindy (DiCaprio). Ellos se darán cuenta de que un asteroide gigante se dirige directamente hacia la Tierra y amenaza con acabar con toda la vida en ella.

Ambos se ven obligados a advertir al mundo entero de la amenaza. Para ello, se unen al experto de la Nasa, el Dr. Teddy Oglethorpe (Rob Morgan), cuya experiencia les ayudará a informar al Gobierno de los Estados Unidos.

No miren arriba llegó el 24 de diciembre a Netflix. Foto: composición/Netflix

Por desgracia, la presidenta del país es Janie Orlean (Meryl Streep), una mujer conocida por ser narcisista, preocupada más por su propia imagen política que por su nación.

Adicional a ello, los medios de comunicación también se muestran reacios a compartir seriamente cualquier información relacionada a la catástrofe que se avecina. Por lo cual, la secuencia de hechos de la película nos deja en claro que estamos frente a una sátira que critica a la esfera política de sociedad.