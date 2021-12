Cine peruano 2021, lo que nos dejó y lo que viene

A mediados de julio, los cinéfilos en nuestro país celebraron la apertura de dos grandes empresas de cine. Como es lógico, con una serie de medidas que requiere el estado de emergencia que vivimos. Con ello, el ingreso a la cartelera de esperadas historias como Canción sin nombre, que vio la luz en Perú el 16 de mayo. La cinta de Melina León, que se estrenó en la Quincena de Realizadores del Festival de Cine de Cannes en el año 2019 y desde entonces suma más de 30 premios, competirá el 12 de febrero por el Goya a mejor película iberoamericana en la 36 edición de los premios del cine español.

Escena de Canción sin nombre. Foto: difusión

Manco Cápac, del cineasta puneño Henry Vallejo, también dio que hablar este año que nos deja. Filmada íntegramente en Puno, en español y quechua, la cinta se llevó uno de los premios en el Festival de Cine de Lima en agosto y estuvo prenominada a mejor película extranjera de la gala de los Oscar 2022.

Manco Cápac. Director Walter Vallejo (izquierda) y Jesús Luque (protagonista). Foto: difusión

La esperada adaptación de Un mundo para Julius dirigida por Rossana Díaz Costa también ingresó a la cartelera local. Desde su estreno, en octubre, se mantiene en las salas de cine. Precisamente ayer, la producción celebró siete semanas en cartelera.

El streaming recibió a dos grandes cintas peruanas: Retablo y Wiñaypacha, ambas con una larga lista de premios internacionales y ambas óperas primas. La primera dirigida por Álvaro Delgado-Aparicio y la segunda de Óscar Catacora, cuya temprana muerte a fines del mes pasado conmocionó al mundo del cine.

Escena de película Retablo. Foto: difusión

Entre los actores, Magaly Solier destacó por seguir involucrándose en proyectos cinematográficos y no solo en nuestro país. En junio se estrenó, en el Festival del Este, su primera película en Hollywood, La santa de lo imposible.

Actriz Magaly Solier. Foto: difiusión

Para los estrenos locales figuran No me digas solterona 2 con Patricia Barreto. Y entre los internacionales, según IMDb, el estreno más esperado es The Batman, una nueva película en solitario del justiciero de Gotham y protagonizada por Robert Pattinson.

No me digas solterona 2. Foto: difusión