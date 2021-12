Barack Obama revela sus películas favoritas del 2021: El poder del perro y más

Este 2021 ha sido un año agitado para el cine. En medio de variantes nuevas de la COVID-19, Hollywood ha continuado optimista hacia la recuperación de la industria en la taquilla, y han apuntado a los remakes y secuelas. De ese modo, hemos tenido el estreno de West side story, Dune, Venom 2 y Spiderman: no way home.

Dentro de estos grandes esfuerzos, también se han lanzado notables filmes que podrían considerarse como originales, cuyas premisas han logrado cautivar a millones de personas en el mundo. En ese sentido, y como parte de su conteo anual, Barack Obama ha compartido su lista de películas favoritas del 2021.

Lista de películas favoritas de Barack Obama, expresidente de Estados Unidos. Foto: Twitter/@BarackObama

La publicación del expresidente de Estados Unidos incluye variados títulos como El poder del perro, The tragedy of Macbeth, C’mon C’mon, los cuales han ido sonando en el medio como fuertes contendientes para la próxima ceremonia de los Premios Óscar 2022.

Eso no es todo, sino que también ha apostado por incorporar narrativas de corto presupuesto, como el western Old Henry, protagonizada por Blake Nelson; la alabada y sobria Pig, con Nicolas Cage; inclusive la aclamada cinta japonesa Drive my car también se ha abierto paso en este listado.

El poder del perro podría darle a Benedict Cumberbatch un premio Oscar, según diversas predicciones. Foto: composición/Netflix

Dentro de todo, ha otorgado un extra de reconocimiento a celebrados títulos, los cuales declara que cuentan “una poderosa historia”. Aun así, Obama ha sorprendido por haber obviado a ovacionadas cintas como Dune, House of Gucci (pese a haber incluido a The last duel, también de Ridley Scott), Tick Tick Boom, entre otras.

Además, muchos de sus seguidores han notado que el destacado político ha optado por filmes menos comerciales, incluso teniendo en cuenta de que Marvel ha presentado No way home como su mejor carta en años.