Amazon Prime Video: ¿cuáles son sus estrenos en películas y series para enero 2022?

Amazon Prime Video iniciará el 2022 con producciones imperdibles en películas y series que pretenden enganchar a los usuarios desde el primer momento para hacerle competencia a las dos plataformas de streaming más sólidas en Latinoamérica: Netflix y Disney Plus. Con nuevo contenido para todos los gustos: comedias, acción, romance, animación, entre otros, esta gigante de las comunicaciones espera llegar a más gente.

Películas

After. Almas perdidas

Sipnosis: Tercera entrega de la franquicia basada en la exitosa saga de novelas de Anna Todd y protagonizada por Josephine Langford (Tessa) y Hero Fiennes-Tiffin (Hardin), en donde la historia de amor de esta pareja afronta uno de sus peores momentos: los secretos que escondían las familias de ambos amenazan con romper su vínculo. Siguen amándose, pero los celos, las traiciones y las complicaciones empiezan a hacer que los jóvenes se planteen si realmente sigue mereciendo la pena luchar por lo suyo.

Estreno: 3 de enero

García y García

Sipnosis: Comedia española dirigida por Ana Murugarren y protagonizada por el dúo Pepe Viyuela y José Mota. Esta cinta cuenta la historia de un intento desesperado por salvar Hispavia, una pequeña aerolínea con grandes problemas económicos. Los encargados de llevar a cabo las acciones necesarias para esta última oportunidad son un prestigioso consultor y un experto mecánico que tiene el mismo nombre: Javier García; por lo que la casualidad y desorganización harán que sean confundidos e intercambien sus papeles.

Estreno: 5 de enero

The Tender Bar

Sipnosis: La más reciente cinta de George Clooney como director. Un niño huérfano se acostumbra a vivir en un bar, donde crece bajo la tutela de su tío Charlie (Ben Affleck), un peculiar bartender que le dedica gran parte de su tiempo a la educación de su sobrino y sueña con convertirse en un novelista reconocido. Esta película está basada en el libro de J.R. Moehringer.

Estreno: 7 de enero

La última estafa

Sipnosis: The Comeback Trail (Su título original), nueva comedia en la que Robert de Niro, Tommy Lee Jones y Morgan Freeman cuentan la historia de Max Barber, un productor de cine de Hollywood que, tras el fracaso de su última cinta, queda endeudado con un jefe de la mafia local. Se le ocurre entonces que si muriese el actor principal en una de sus producciones, la empresa cobraría el seguro y sus problemas se terminarían: decide así emprender un proyecto con escenas de acción de alto riesgo.

Estreno: 14 de enero

Hotel Transylvania: Transformania

Sipnosis: Sigue la saga animada de este hotel de monstruos. En esta oportunidad sabremos qué sucede cuando los monstruos se convierten en seres humanos, y a la inversa: la misteriosa invención de Van Helsing hace que Drac y sus compinches sean personas ordinarias, y Johnny, un monstruo muy especial.

Estreno: 14 de enero

Ice road

Sipnosis: Después del colapso de una remota mina de diamantes en las regiones del extremo norte de Canadá, un conductor lidera una misión de rescate imposible sobre un gigantesco paraje helado. Su objetivo es salvar las vidas de unos mineros atrapados frente al peligro de unas aguas que se están descongelando y una amenaza que se cierne sobre todos ellos. Cinta con el incansable Liam Neeson.

Estreno: 21 de enero

El espía inglés

Sipnosis: Esta es la historia de un ingeniero llamado Greville Wynne, quien es reclutado para trabajar como espía debido a sus conocimientos. Son tiempos de Guerra Fría, así que Wynne deberá ser capaz de proveer a la CIA de la información necesaria sobre los planes de la URSS; una peligrosa misión para un hombre alejado de este tipo de menesteres. La protagoniza Benedict Cumberbatch.

Estreno: 29 de enero

Series

De brutas, nada (segunda temporada)

Sipnosis: Cristina, una joven que está a punto de casarse, de repente descubre que su prometido la engañó con otra mujer. Ahora que vive solo en su apartamento decide emprender la búsqueda de un nuevo compañero de piso. Alejandro es un hombre soltero que busca un nuevo lugar para vivir y conoce a Cristina, de quien de repente se enamora, pero por miedo decide hacerle creer que es gay.

Estreno: 15 de enero

As we see it

Nueva serie original de Amazon Prime Video. Esta historia combina drama y comedia y sigue la vida de unos compañeros veinteañeros que se encuentran en el espectro del autismo y de cómo lidian con los habituales problemas de jóvenes de su edad: conseguir un trabajo, hacer amigos y enamorarse.

Estreno: 21 de enero

This is us (temporada 5)

Llega por fin a Amazon Prime Video la quinta temporada de esta estupenda serie This is us protagonizada por Milo Ventimiglia, (aunque en Estados Unidos se estrenará ya la sexta, y última parte en su canal original). Por fin conoceremos que le tiene deparado el destino a cada personaje dentro del contexto de la pandemia del coronavirus.

Estreno: 27 de enero.

Critical Role : the legend of Vox Machina

Será la primera temporada de esta serie de anime basada en un juego de rol que ya tiene garantizada una segunda temporada y que nos presentará la historia de Vox Machina: un grupo de siete héroes de lo más diferentes entre sí, pero con un objetivo en común: salvar el reino de Exandria de una fuerza oscura y demoníaca.

Estreno: 28 de enero