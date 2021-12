‘Spider-Man: no way home’: ¿cómo escondieron a Andrew Garfield y Tobey Maguire en el set de grabación?

El Universo Cinematográfico de Marvel comenzó a formarse en 2008 gracias a Kevin Feige. Todo empezó con la escena post-créditos de Iron Man, en donde aparece Nick Fury preguntándole a Tony Stark si realmente pensaba que era el único superhéroe del mundo. “Señor Stark, formas parte de un universo mayor, solo que no lo conoces” , fue lo que dijo el director de S.H.I.E.L.D. Con esto se dio inicio a Los Vengadores y ahora al multiverso de Spider-Man: no way home.

En la última cinta del Hombre Araña, se ve el encuentro entre el ‘Spidey’ de Tom Holland con los de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Juntos derriban a los villanos de Green Goblin, Doctor Strange, Electro, Sandman y Lagarto. Pero, ¿cómo hicieron para grabar las escenas ocultando la presencia de los ‘Spidey’?

Nueva ilustración de Spider-Man: no way home. Foto: Twitter/@spideysnews

¿Cómo se ocultó la presencia de Maguire y Garfield en el set?

A pesar que se filtraron algunas fotos que mostraban a los actores en el rodaje, nadie sabía cómo iba a ser su participación en la cinta. Recientemente, el portal Sensacine nos indica que Marvel habría utilizado la misma técnica que usaron con Samuel L. Jackson cuando interpretó a Nick Fury. Los actores entraban en un coche que los llevaba directamente al set, donde los esperaba la cámara lista para grabar. La filmación se realizaba con el mínimo número de técnicos posible y ninguno utilizaba el nombre de los actores, ni en llamadas, ni en letreros en el camerino.

Spider-Man: no way home nos muestra a Tobey Maguire y Andrew Garfield junto a Tom Holland. Foto: composición/Marvel Studios/Sony Pictures

Las pequeñas conexiones que fueron aumentando a través de Nick Fury han hecho posible que ahora podamos ver a Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire interpretando al mismo personaje. Algo que no se había visto en el UCM hasta ahora.