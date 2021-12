Sony se une a Kevin Feige para promocionar No way home como mejor película del año

Spider-Man: no way home ha obtenido 94% de aprobación por la crítica especializada en Rotten Tomatoes, lo que la convierte en la película más exitosa de Spidey. Los críticos han alabado las actuaciones de los actores y el arco emocional de la cinta que muestra varias sorpresas mientras avanza la trama.

El director de Marvel Studios, Kevin Feige, indicó que el filme merece ser reconocido en los premios Oscar porque narra una historia que conecta con un montón de personas a un gran nivel emocional. Por su parte, la productora Amy Pascal y el presidente de Sony, Tom Rothman, también se pronunciaron sobre el apoyo a la campaña para nominar a Spider-Man: no way home como mejor película del año.

Kevin Feige planearía desarrollar Avengers 5. Foto: Marvel Studios

Spider-Man: no way home en los Premios Oscar

Si bien el largometraje ya cuenta con nominaciones en las categorías de efectos visuales y sonido, la producción de Sony y Marvel Studios buscará que el filme llegue a obtener el galardón por mejor película del 2021. Sin embargo, la competencia será grande, pues estarían compitiendo con cintas como Belfast y Licorice pizza.

¿Qué dijo la productora de Sony Amy Pascal?

Apoyando la idea de Kevin Feige, Pascal indicó: “Sólo porque se trate de un género en particular no significa que no sean películas de calidad. Estamos en este negocio para hacer cintas que la gente quiere ver y que les hagan sentir algo, y este film logra todo eso”.

Amy Pascal en premiere de Spider-Man: no way home. Foto: TikTok

¿Qué dijo el presidente de Sony, Tom Rothman?

Por su parte, Rothman manifestó: “Hacer algo de calidad y comercial es difícil de lograr. No way home es una genialidad, y esto es con lo que la Academia debe mantenerse en contacto. ¡Amo las películas de arte! Es fabuloso que sean reconocidas al grado en el que ocurre, pero no a expensas del cine comercial. Debemos superar, aunque parezca extraño, el prejuicio de ser tan exitosos”.