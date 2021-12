Lo que llega al streaming en 2022

Tras suspenderse series y películas por la pandemia, el 2022 sería otro año en que los estrenos en streaming puedan liderar la audiencia y la temporada de premios. Las superproducciones ‘El señor de los anillos’, el spin-off de ‘Juego de tronos’ y ‘Obi-Wan Kenobi’ del universo Star Wars llegarán a la televisión en tres plataformas: Amazon, HBO Max y Disney +.

El señor de los anillos. Amazon Prime Video. Setiembre del 2022.

La casa del dragón. HBO Max. Estreno 2022.

Vikingos: Valhalla. Netflix. Febrero del 2022.

En el 2021, los estrenos por streaming compitieron en los Emmy y otras series acaban de ser nominadas a los Globos de Oro 2022, como la miniserie de Netflix ‘Maid’ (o ‘Las cosas por limpiar’) con Margaret Qualley. Ella y la actriz Andie MacDowell, su madre en la vida real, están nominadas como mejor actriz y actriz de reparto. También Kate Winslet, con su regreso a la televisión –como actriz y productora– en la miniserie ‘Mare of Easttown’ (HBO Max y disponible en DIREC TV GO), logró un Emmy a mejor actriz superando a Michaela Coel de ‘I May Destroy You’ y a Anya Taylor-Joy de ‘Gambito de dama’.

The Gilded Age. HBO Max. 24 de enero del 2022.

The Afterparty. Apple TV+. 28 de enero del 2022.

Para Esquire, uno de los fenómenos del año fue ‘El juego del calamar’ (Netflix). “De vez en cuando, un programa de televisión se convierte en un fenómeno cultural en toda regla. Este año fue el thriller de terror de Corea del Sur el que unió Battle royale con Los juegos del hambre”. De hecho, el puntaje que le dio la crítica ubica a la serie en el puesto 43, con mejor puntuación que ‘You’, según Rotten Tomatoes. Esa lista la lideran ‘Only Murders in the Building’, ‘Hacks’ y ‘Yellowjackets’.

Euphoria, temporada 5. HBO Max. Enero del 2022.

Peacemaker. HBO Max. Enero del 2022.

Todos mienten. Producido por Movistar+.

Otra serie imprescindible para la crítica fue ‘It’s a Sin’. La producción es ambientada en 1981, narra la extensión del VIH y fue filmada antes de la pandemia del Covid-19. “Fue profundamente perturbador, como se suponía que debía ser”, dice The Guardian.

Shining Vale. Starzplay. Marzo del 2022.

Outlander, temporada 6. Marzo del 2022.

Feria: la luz más oscura. Netflix. Estreno en enero.

En cine, Coda (Apple TV+) y El poder del perro (Netflix) han sido dos de los mejores estrenos en plataformas. En el caso de Apple, obtuvo los derechos en el Festival de Sundance donde la cinta arrasó con los premios, incluidas las categorías a mejor dirección, Premio del Público y Gran Premio del Jurado.

Para el 2022, Disney + continúa la extensión de Pixar y de Star Wars. Con Star +, el gigante del entretenimiento estrenará la serie ‘Limbo... hasta que lo decida’, la única producción latinoamericana en ser seleccionada en CanneSeries.

‘Limbo... hasta que lo decida’. Star +. Estreno 2022.

Eternals (Marvel Studios). Disney +. 12 de enero.

Netflix sigue manteniendo la expectativa con las nuevas temporadas de sus series más vistas y premiadas, como ‘The Crown’ y ‘Stranger Things’. Por otro lado, HBO Max, que está disponible en Perú desde este año, estrenará ‘La casa del dragón’. ‘Succession’ ha ocupado, hasta el momento, el lugar que dejó ‘Juego de tronos’ en cuanto a audiencia y premios.

The Crown, temporada 5. Netflix. Estreno 2022.