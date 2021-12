El Grinch: ¿qué pasó con Cindy Lou, la niña del clásico navideño, 21 años después?

La Navidad es una de las fechas más esperadas y celebradas del año. Películas como El Grinch, Mi pobre angelito, o El extraño mundo de Jack se han convertido en verdaderos clásicos de estas fechas, y llevan alegrando los hogares por algunas décadas. Por ello, los fanáticos quieren saber qué pasó con aquellas estrellas que iluminaron su Nochebuena.

Dentro de las mencionadas cintas, la protagonizada por Jim Carrey es una de las más recordadas e icónicas. Su trama nos aproxima a un extraño sujeto verde que desprecia todo lo relacionado a las celebraciones navideñas. Él se mantiene aislado y no parece ser importante para los habitantes de Villa Quién, a excepción de Cindy Lou.

Cindy Lou fue interpretada por Taylor Momsen. Foto: Universal

La actriz que protagonizó a Cindy Lou

La pequeña Cindy fue interpretada por Taylor Michel Momsen. La estrella infantil formó parte de proyectos fílmicos alrededor de los años 2000. De ese modo, podemos recordarla por su participación en títulos como Spy kids 2, Hansel y Gretel, We were soldiers, entre otros.

Sin embargo, en declaraciones para la revista Elle en 2011, la actriz comentó que decidió alejarse de las cámaras y conducir su carrera artística hacia el mundo de la música.

Así, se convirtió en la líder de la banda de hard rock The pretty reckless, cuyo reconocimiento ascendió, en gran medida, gracias a haber sido la agrupación invitada para abrir varios conciertos de Evanescence y Gun N’ Roses, lo cual le aportó visibilidad en Estados Unidos y Canadá.

Taylor Momsen se ha convertido en una estrella de rock. Foto: La República

Su impactante cambio

Nacida el 26 de julio de 1993, Tomsen, de 28 años, continúa su camino en la industria del entretenimiento, en donde compagina su pasión por el rock con sus trabajos ocasionales como modelo.

De hecho, este 2021 sacó su última producción musical llamada Death by rock and roll, un álbum que logró destacarse en Billboard y que, según el medio, se ha convertido en el trabajo discográfico más importante, a nivel de ventas, para The pretty reckless.

La increíble transformación de Taylor Momsen. Foto: Instagram/@taylormomsen

