Don’t look up: Ramón García apareció en filme con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

Don’t look up ha acaparado la atención del público y de la prensa desde su estreno en cines y su posterior arribo a Netflix. La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, incluye un gran listado estrellas de Hollywood en su reparto. No obstante, el elenco de extras también esconde sus sorpresas.

Dentro de algunas secuencias en el tramo final de la cinta, los espectadores notaron un rostro familiar: el de André Silva. Pero, existe otro talento peruano que formó parte de la historia. Se trata del actor Ramón García.

Ramón García, al igual que André Silva, aparece en Don't look up de Netflix. Foto: Instagram/actorramongarcia

¿Cómo fue su escena?

Ramón García no es ajeno a las producciones de Hollywood, pues dentro de su famosa trayectoria artística, ostenta el orgullo de haber participado en The new pope, una aclamada serie en la que comparte créditos junto a Jude Law (Animales fantásticos) y John Malkovich (En la línea de fuego).

En esta nueva apuesta del gigante del streaming, García tuvo una escena muy concreta para el largometraje. Así lo comentó en entrevista con un medio local.

“Es un taxista que está en la puesta de Hotel Bolívar, en la plaza San Martín. Entonces, pasa el famoso cometa, miro yo hacia el cielo y eso fue todo”, comentó el intérprete.

A diferencia de André Silva, quien tuvo un mayor tiempo en pantalla, la aparición de García se unió al final como una especie de collage, en el que se mostraba la reacción de diferentes personas a la inminente destrucción de la Tierra.

Fans que han visto No miren arriba notaron la presencia de André Silva. Foto: composición/Netflix/@andresilvaactor

¿De qué trata Don’t look up?

No miren arriba nos aproxima a dos astrónomos de la Universidad Estatal de Michigan, la Dra. Kate Dibiasky (Lawrence) y su profesor titular, el Dr. Randall Mindy (DiCaprio). Sin embargo, sus vidas dan un giro de 180 grados cuando hacen un sorprendente hallazgo: un asteroide gigante se dirige directamente hacia la Tierra y amenaza con acabar con toda la vida en ella.

En aquella situación, ambos científicos se ven obligados a advertir al mundo entero de la inminente extinción de la humanidad. Para ello, se unen al experto de la Nasa, el Dr. Teddy Oglethorpe (Rob Morgan), cuya experiencia les ayudará a informar al Gobierno de los Estados Unidos.

Por desgracia para ellos y el planeta entero, la presidenta del país es Janie Orlean (Meryl Streep), una mujer conocida por ser narcisista, preocupada más por su propia imagen que por su nación.

Adicional a ello, los medios de comunicación también se muestran reacios a compartir seriamente cualquier información relacionada a la catástrofe que se avecina. De hecho, toman este apocalipsis en forma de burla.